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TOP SEED Tennis (Мод, Много денег)

TOP SEED Tennis (Мод, Много денег) 2.64.1

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Версия:
2.64.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Gaminho
Категория:
Симуляторы / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 695

Теннис в настоящее время широко популярен во всем мире, и зрители часто получают удовлетворяющие, захватывающие и напряженные матчи между игроками. Из-за популярности этого вида спорта, который использовался во многих играх-симуляторах, он даже превратился в новые вещи для игроков. Одной из таких игр является TOP SEED Tennis , игра-симулятор спортивного менеджмента, в которой в качестве темы используется теннис и развивается безупречный игровой процесс. В этой игре игрок испытает симуляцию управления теннисом, и игрок создаст имя для теннисиста, сделав его новой звездой в спортивной индустрии. В игре также используются тактические элементы, позволяющие игрокам управлять персонажем и одерживать громкие победы.


TOP SEED Tennis переосмыслит управление теннисом, чтобы игроки могли заботиться о нем и строить карьерный путь для 16-летнего молодого человека, страстно увлеченного теннисом. Основным игровым режимом игры является режим карьеры, и у игроков будет доступ к множеству функций для улучшения и обучения своих персонажей. Благодаря ему игроки будут сражаться с другими игроками, побеждать, участвовать в мировых турнирах, зарабатывать славу и получать большую спонсорскую поддержку. В игре есть много вещей, которые игроки могут исследовать и испытать, и даже принести самое аутентичное ощущение управления с помощью Tennis. Игрок будет одновременно менеджером, тренером и спутником 16-летнего игрока, что сделает его новой звездой в теннисном спорте.



Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченные деньги

2. Неограниченное золото

Примечание:

- Зайдите в магазин и купите за золото (когда вы покупаете золото, все в порядке)

- Вы можете купить больше наличными за золото.


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Скачать TOP SEED Tennis (Мод, Много денег) 2.64.1 взлом

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