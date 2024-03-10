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мода игра одевалки (Мод, Бесплатные покупки)

мода игра одевалки (Мод, Бесплатные покупки) 11.1

80
14
Скачать (140 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Games2win.com
Версия:
11.1
Категория:
На русском / Ролевые / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
id приложения:
air.com.games2win.internationalfashionstylist
Русский язык:
Есть
Лайков:
80
Комментарии:
0
Просмотров:
47 825

"Fashion Stylist: Model Design Studio" - это игра, созданная компанией Games2win.com, которая предоставляет игрокам возможность воплотить себя в роль модельера и создавать костюмы для различных моделей. В этой игре вы можете почувствовать себя частью мира моды и дизайна, где ваши творческие идеи могут привлечь внимание и уважение. В игре вам предстоит создавать уникальные наряды и стильные образы для моделей. Ваша работа будет оцениваться и признаваться многими персонажами в мире моды и знаменитостями.


Это позволит вам почувствовать себя модным дизайнером, который вдохновляет многих. Игра "International Fashion Stylist: Model Design Studio" имеет хорошо продуманный геймплей и красочные модели, которые созданы с учетом стандартных пропорций и красивых лиц. Она также регулярно обновляется с новыми аксессуарами и костюмами, чтобы дать игрокам еще больше возможностей для творчества. Если вы интересуетесь миром моды и дизайна, то эта игра может быть отличным способом проявить свою креативность и попробовать себя в роли модельера.




Скриншоты

Информация о модах
  • Открыта вся одежда (для ее просмотра нужно внизу экрана нажать на Моя гардеробная, затем подождать несколько секунд);
  • Убран показ баннерной рекламы.
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать мода игра одевалки (Мод, Бесплатные покупки) 11.1 взлом

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Скачать мода игра одевалки (Мод, Бесплатные покупки) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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