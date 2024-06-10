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Royal Revolt 2: Стратегия, Королевство и Экшен (Мод меню)

Royal Revolt 2: Стратегия, Королевство и Экшен (Мод меню) 10.2.0

6
2
Скачать (84 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Flaregames
Версия:
10.2.0
Категория:
На русском / Стратегии / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 84 Мб
id приложения:
com.flaregames.rrtournament
Русский язык:
Есть
Лайков:
6
Комментарии:
0
Просмотров:
8 311

Royal Revolt 2 переворачивает классическую концепцию Tower Defense, добавляя уникальные элементы и механики, которые делают игру еще более интересной и динамичной. В этой игре вашей главной миссией не просто защитить королевство, но и активно атаковать врага, стратегически планируя каждый ход.


Каждый уровень в "Royal Revolt 2" представляет собой новый вызов, где монстры разнообразны и каждый обладает особыми навыками. Ваша задача – строить оборонительные сооружения и подбирать правильную команду воинов для отражения атак. Благодаря системе создания энергии, игрок может усиливать свои войска и улучшать оборону.


Особое внимание стоит уделить команде: соберите лучших воинов, каждый из которых будет иметь уникальные навыки и способности. Комбинируйте их мощь, чтобы создать непобедимое войско, способное справиться с любым врагом.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • режим бога
  • Тупые враги: в бою нет врагов

ПРИМЕЧАНИЕ 0:  только root + протестировано на эмуляторе LDplayer.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 :  Зачем нужен рут? Потому что в игру войдите только с учетной записью Google => Теперь это единственный способ.


 Теги темы: Мод меню

Скачать Royal Revolt 2: Стратегия, Королевство и Экшен (Мод меню) 10.2.0 взлом

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Скачать Royal Revolt 2: Стратегия, Королевство и Экшен (Мод меню) 84 Мб Ссылка 2 84 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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