Royal Revolt 2 переворачивает классическую концепцию Tower Defense, добавляя уникальные элементы и механики, которые делают игру еще более интересной и динамичной. В этой игре вашей главной миссией не просто защитить королевство, но и активно атаковать врага, стратегически планируя каждый ход.





Каждый уровень в "Royal Revolt 2" представляет собой новый вызов, где монстры разнообразны и каждый обладает особыми навыками. Ваша задача – строить оборонительные сооружения и подбирать правильную команду воинов для отражения атак. Благодаря системе создания энергии, игрок может усиливать свои войска и улучшать оборону.





Особое внимание стоит уделить команде: соберите лучших воинов, каждый из которых будет иметь уникальные навыки и способности. Комбинируйте их мощь, чтобы создать непобедимое войско, способное справиться с любым врагом.



