Royal Revolt 2: Стратегия, Королевство и Экшен (Мод меню) 10.2.0
Royal Revolt 2 переворачивает классическую концепцию Tower Defense, добавляя уникальные элементы и механики, которые делают игру еще более интересной и динамичной. В этой игре вашей главной миссией не просто защитить королевство, но и активно атаковать врага, стратегически планируя каждый ход.
Каждый уровень в "Royal Revolt 2" представляет собой новый вызов, где монстры разнообразны и каждый обладает особыми навыками. Ваша задача – строить оборонительные сооружения и подбирать правильную команду воинов для отражения атак. Благодаря системе создания энергии, игрок может усиливать свои войска и улучшать оборону.
Особое внимание стоит уделить команде: соберите лучших воинов, каждый из которых будет иметь уникальные навыки и способности. Комбинируйте их мощь, чтобы создать непобедимое войско, способное справиться с любым врагом.
- МЕНЮ МОД
- режим бога
- Тупые враги: в бою нет врагов
ПРИМЕЧАНИЕ 0: только root + протестировано на эмуляторе LDplayer.
ПРИМЕЧАНИЕ 1 : Зачем нужен рут? Потому что в игру войдите только с учетной записью Google => Теперь это единственный способ.
Скачать Royal Revolt 2: Стратегия, Королевство и Экшен (Мод меню) 10.2.0 взлом
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