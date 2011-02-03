Описание

My Talking Hank - это популярная игра с виртуальным питомцем, которая принесла разработчику Outfit7 ряд престижных наград и пользуется огромной популярностью по всему миру. Игра представляет собой продолжение успешных проектов, таких как "Мой говорящий Том" и "Моя говорящая Анджела", и завоевала сердца миллионов игроков.





В "Мой говорящий Хэнк" игрокам предоставляется возможность заботиться о милом щенке по имени Хэнк. Главная цель игры - обеспечить Хэнку комфортные условия жизни, заботиться о его потребностях и делать его счастливым. Игроки могут кормить Хэнка, играть с ним в разные игры, ухаживать за его здоровьем и даже путешествовать с ним по различным экзотическим островам. Чем счастливее и здоровее Хэнк, тем больше уровней и возможностей открывается игрокам.