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Мой Говорящий Хэнк (Мод, Много денег)

Мой Говорящий Хэнк (Мод, Много денег) 3.2.11.35337

Заботьтесь о милом щенке и делайте его счастливым
34
9
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Версия:
3.2.11.35337
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Outfit7 Limited
Категория:
Казуальные / Без интернета / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 322
Скриншоты
Описание

My Talking Hank - это популярная игра с виртуальным питомцем, которая принесла разработчику Outfit7 ряд престижных наград и пользуется огромной популярностью по всему миру. Игра представляет собой продолжение успешных проектов, таких как "Мой говорящий Том" и "Моя говорящая Анджела", и завоевала сердца миллионов игроков.


В "Мой говорящий Хэнк" игрокам предоставляется возможность заботиться о милом щенке по имени Хэнк. Главная цель игры - обеспечить Хэнку комфортные условия жизни, заботиться о его потребностях и делать его счастливым. Игроки могут кормить Хэнка, играть с ним в разные игры, ухаживать за его здоровьем и даже путешествовать с ним по различным экзотическим островам. Чем счастливее и здоровее Хэнк, тем больше уровней и возможностей открывается игрокам.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Мой Говорящий Хэнк (Мод, Много денег) v3.2.11.35337 MOD APK

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