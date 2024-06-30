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Gardenscapes (Мод, Много денег, звёзд)

Gardenscapes (Мод, Много денег, звёзд) 8.0.1

91
16
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Версия:
8.0.1
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Playrix
Категория:
Без интернета / На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
45 768

Gardenscapes - Уже устали от бесконечных действий и кровопролитий с недавним шутером или ролевыми играми на вашем мобильном телефоне? Хотите взглянуть на сравнительно освежающий геймплей в следующей игре? Ну, у нас есть только правильные рекомендации для вас. Присоединяйтесь к миллионам людей, открывая для себя веселье и волнения в простой и дружелюбной жизни, где вы можете по-настоящему чувствовать себя счастливым и расслабиться. Найдите себе владельца красивого особняка и не очень красивого сада.


Ваша цель ясна - починить свой сад и вернуть ему былую славу. Когда вы окажетесь в контакте с окрестностями, вы обнаружите, что окружены удивительными соседями и друзьями. Отправляйтесь в путешествие по Садовым пейзажам и станьте героем по-своему.

Узнайте больше об этой удивительной игре от Playrix с нашими обзорами.


Скриншоты

Информация о модах

  • Монеты увеличиваются, когда их тратят!



 Теги темы: Много звёзд, Много денег

Скачать Gardenscapes (Мод, Много денег, звёзд) 8.0.1 взлом

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Скачать Gardenscapes (Мод, Много денег, звёзд) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

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