Gardenscapes (Мод, Много денег, звёзд) 8.0.1
Gardenscapes - Уже устали от бесконечных действий и кровопролитий с недавним шутером или ролевыми играми на вашем мобильном телефоне? Хотите взглянуть на сравнительно освежающий геймплей в следующей игре? Ну, у нас есть только правильные рекомендации для вас. Присоединяйтесь к миллионам людей, открывая для себя веселье и волнения в простой и дружелюбной жизни, где вы можете по-настоящему чувствовать себя счастливым и расслабиться. Найдите себе владельца красивого особняка и не очень красивого сада.
Ваша цель ясна - починить свой сад и вернуть ему былую славу. Когда вы окажетесь в контакте с окрестностями, вы обнаружите, что окружены удивительными соседями и друзьями. Отправляйтесь в путешествие по Садовым пейзажам и станьте героем по-своему.
Узнайте больше об этой удивительной игре от Playrix с нашими обзорами.
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