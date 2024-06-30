Gardenscapes - Уже устали от бесконечных действий и кровопролитий с недавним шутером или ролевыми играми на вашем мобильном телефоне? Хотите взглянуть на сравнительно освежающий геймплей в следующей игре? Ну, у нас есть только правильные рекомендации для вас. Присоединяйтесь к миллионам людей, открывая для себя веселье и волнения в простой и дружелюбной жизни, где вы можете по-настоящему чувствовать себя счастливым и расслабиться. Найдите себе владельца красивого особняка и не очень красивого сада.





Ваша цель ясна - починить свой сад и вернуть ему былую славу. Когда вы окажетесь в контакте с окрестностями, вы обнаружите, что окружены удивительными соседями и друзьями. Отправляйтесь в путешествие по Садовым пейзажам и станьте героем по-своему.

Узнайте больше об этой удивительной игре от Playrix с нашими обзорами.