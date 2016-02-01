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Candy Crush Saga (Мод, Unlocked)

Candy Crush Saga 1.299.2.1

Unlocked
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5
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Версия:
1.299.2.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
King
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 97 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 172
Скриншоты
Описание

Candy Crush Saga — игра-головоломка №1 в мире, которую скачали более 400 миллионов раз. Играйте в эту увлекательную игру с друзьями и семьей на Facebook или на своем мобильном устройстве.


Новая захватывающая игра-головоломка, в которой вы должны менять местами и сопоставлять конфеты, чтобы выиграть! Меняйте местами три или более конфет, чтобы перейти на следующий уровень! Перемещайте свои конфеты по сетке и никогда не делайте неверных движений!


Зарабатывайте конфеты, радужные конфеты и наборы конфет по мере прохождения, чтобы продолжать играть! Наслаждайтесь веселыми, сложными головоломками, которые будут развлекать вас часами. Решайте головоломки быстро и умело, чтобы заработать вкусные радужные каскады и комбинации конфет! Загрузите Candy Crush Saga бесплатно сегодня на свой iPhone или Android-устройство.



Информация о модах

МОД 1


  • Разблокируйте Все Уровни / Эпизоды


МОД 2

  • Все этапы разблокированы
  • Жизни не уменьшаются
  • Неограниченное количество ускорителей



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Скачать Candy Crush Saga (Мод, Unlocked) v1.299.2.1 MOD APK

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MOD V1 97 Мб Ссылка 2 (MOD V1) 97 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Комментарии (9)
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