Описание

Candy Crush Saga — игра-головоломка №1 в мире, которую скачали более 400 миллионов раз. Играйте в эту увлекательную игру с друзьями и семьей на Facebook или на своем мобильном устройстве.





Новая захватывающая игра-головоломка, в которой вы должны менять местами и сопоставлять конфеты, чтобы выиграть! Меняйте местами три или более конфет, чтобы перейти на следующий уровень! Перемещайте свои конфеты по сетке и никогда не делайте неверных движений!





Зарабатывайте конфеты, радужные конфеты и наборы конфет по мере прохождения, чтобы продолжать играть! Наслаждайтесь веселыми, сложными головоломками, которые будут развлекать вас часами. Решайте головоломки быстро и умело, чтобы заработать вкусные радужные каскады и комбинации конфет! Загрузите Candy Crush Saga бесплатно сегодня на свой iPhone или Android-устройство.



