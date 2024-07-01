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Will Hero (Мод, много монет)

Will Hero (Мод, много монет) 3.3.9

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2
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Версия:
3.3.9
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
ZPLAY Games
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 86 MB
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 750

Will Hero - это захватывающая игра, которая приглашает вас отправиться в увлекательное приключение в роли доблестного рыцаря. Игра перенесет вас в мир, где царство принцессы охвачено бедой, и только вы можете спасти ее.


Вашей задачей будет сразиться с многочисленными испытанияями и опасностями, чтобы найти и спасти прекрасную принцессу. Ваш персонаж - настоящий герой, и вам предстоит использовать его уникальные навыки и смелость, чтобы победить врагов и преодолеть все препятствия на пути к спасению.


Особенности игры включают захватывающие уровни, разнообразное оружие и возможность улучшать персонажа. Геймплей динамичный и адреналиновый, а арт-стиль игры привлекателен и увлекателен.


Скриншоты

Информация о модах

Меню разработчиков разблокировано. Чтобы открыть его, нажмите кнопку GM в главном меню. В нем вы можете:


  • разблокировать всех персонажей (Unlock all character)
  • добавить короны (для этого вам нужно ввести количество корон в текстовое поле под наградой "Добавить корону", затем нажмите на кнопку "Да")


 Теги темы: Много монет

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Скачать Will Hero (Мод, много монет) 86 MB Ссылка 2 86 MB

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