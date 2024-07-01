Will Hero (Мод, много монет) 3.3.9
Will Hero - это захватывающая игра, которая приглашает вас отправиться в увлекательное приключение в роли доблестного рыцаря. Игра перенесет вас в мир, где царство принцессы охвачено бедой, и только вы можете спасти ее.
Вашей задачей будет сразиться с многочисленными испытанияями и опасностями, чтобы найти и спасти прекрасную принцессу. Ваш персонаж - настоящий герой, и вам предстоит использовать его уникальные навыки и смелость, чтобы победить врагов и преодолеть все препятствия на пути к спасению.
Особенности игры включают захватывающие уровни, разнообразное оружие и возможность улучшать персонажа. Геймплей динамичный и адреналиновый, а арт-стиль игры привлекателен и увлекателен.
Информация о модах
Меню разработчиков разблокировано. Чтобы открыть его, нажмите кнопку GM в главном меню. В нем вы можете:
- разблокировать всех персонажей (Unlock all character)
- добавить короны (для этого вам нужно ввести количество корон в текстовое поле под наградой "Добавить корону", затем нажмите на кнопку "Да")
Скачать Will Hero (Мод, много монет) 3.3.9 взлом
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