android-1.ru / Игры / Приключения / LIMBO (Полная версия)
LIMBO (Полная версия)

LIMBO (Полная версия) v1.21

89
17
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.21
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Playdead
Категория:
Приключения / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:29
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 117 Mб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
64 503
Описание

Погрузитесь в мрачный и таинственный мир LIMBO, инди-игры, получившей широкое признание за свой уникальный стиль и атмосферное повествование. LIMBO предлагает незабываемые впечатления благодаря своему минималистскому дизайну, мрачной визуальной эстетике и погружающим испытаниям. В роли безымянного мальчика вы отправитесь в тревожное путешествие через темный и опасный мир, где на каждом шагу вас ждут пугающие испытания и сложные головоломки.


Каждое препятствие в LIMBO не только проверит вашу сообразительность, но и углубит ваше понимание этой таинственной вселенной, погружая вас в атмосферу страха и одиночества. Игра завораживает своей простотой, в которой кроется глубокая, эмоциональная история, и обещает по-настоящему захватывающее приключение, которое останется в памяти надолго.


Информация о модах

Полная платная версия.

Показать полностью
Игра входит в подборки:
Бродилки на андроид
Бродилки на андроид
 Теги темы: Встроенный кэш, Бродилки, Платформеры

Скачать LIMBO (Полная версия) v1.21 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать LIMBO (Полная версия) 117 Mб Ссылка 2 117 Mб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
HORROR CRAFT PHASE 8 WORLD (Мод, Без рекламы)
HORROR CRAFT PHASE 8 WORLD (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0
Leaving home (Мод, Без рекламы)
Leaving home (Мод, Без рекламы)
Version: 1.4
Hero: invasion of hell (Мод, Без рекламы)
Hero: invasion of hell (Мод, Без рекламы)
Version: 4.2
DR. Slender Remastered Ep.1 (Мод, Без рекламы)
DR. Slender Remastered Ep.1 (Мод, Без рекламы)
Version: 1.1
TOEM: A Photo Adventure (Мод, Unlocked)
TOEM: A Photo Adventure (Мод, Unlocked)
Version: 0.9.6
Сбеги Из Дурдома (Мод, Безсплатные покупки)
Сбеги Из Дурдома (Мод, Безсплатные покупки)
Version: 1.5.15
Age of Robots: Войны Героев (Мод меню)
Age of Robots: Войны Героев (Мод меню)
Version: 0.01.00
Nova: Космическая армада (Мод, Без рекламы)
Nova: Космическая армада (Мод, Без рекламы)
Version: 1.3.51

Отзывы о LIMBO (Полная версия)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив