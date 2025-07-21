Описание

60 Seconds! Reatomized — это обновлённая версия культового апокалиптического выживания, в котором у тебя всего одна минута, чтобы собрать семью, припасы и метнуться в убежище. Всё начинается с хаоса: бомбы вот-вот падут, а ты — в роли заботливого отца или матери — должен выбрать, кого и что спасти. Далее начинается самое интересное: дни выживания под землёй, где каждый выбор — от распределения еды до выхода на разведку — определяет, увидит ли кто-то ещё солнечный свет.





Ремастер включает обновлённую графику, улучшенный интерфейс и новый контент, включая сюжетный режим, уникальные ивенты и возможность сыграть за Долорес. Вас ждут не только знакомые абсурдные ситуации, но и свежие испытания, новые концовки и персонажные арки. Хочешь ли ты быть образцовым отцом или бесчувственным стратегом — игра подстраивается под тебя. Сможешь ли ты выжить после конца света… и остаться в здравом уме?