android-1.ru / Игры / Приключения / 60 Seconds! Reatomized (Мод, Много ресурсов)
60 Seconds! Reatomized (Мод, Много ресурсов)

60 Seconds! Reatomized (Мод, Много ресурсов) v1.2.5

Собери всё за 60 секунд и готовься выживать в бункере

9
5
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.2.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Robot Gentleman
Категория:
Приключения / Платные / На русском
Обновлено:
Вчера, 23:51
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 306 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 954
Описание

60 Seconds! Reatomized — это обновлённая версия культового апокалиптического выживания, в котором у тебя всего одна минута, чтобы собрать семью, припасы и метнуться в убежище. Всё начинается с хаоса: бомбы вот-вот падут, а ты — в роли заботливого отца или матери — должен выбрать, кого и что спасти. Далее начинается самое интересное: дни выживания под землёй, где каждый выбор — от распределения еды до выхода на разведку — определяет, увидит ли кто-то ещё солнечный свет.


Ремастер включает обновлённую графику, улучшенный интерфейс и новый контент, включая сюжетный режим, уникальные ивенты и возможность сыграть за Долорес. Вас ждут не только знакомые абсурдные ситуации, но и свежие испытания, новые концовки и персонажные арки. Хочешь ли ты быть образцовым отцом или бесчувственным стратегом — игра подстраивается под тебя. Сможешь ли ты выжить после конца света… и остаться в здравом уме?


Информация о модах

Неограниченные ресурсы

Показать полностью
 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать 60 Seconds! Reatomized (Мод, Много ресурсов) v1.2.5 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать из Google Play
Скачать 60 Seconds! Reatomized (Мод, Много ресурсов) 306 Мб Ссылка 2 306 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Steampunk Tower 2: The One Tower Defense Strategy (Мод, Много денег)
Steampunk Tower 2: The One Tower Defense Strategy (Мод, Много денег)
Version: 1.1.4
Ultimate Sandbox : Мод Онлайн (Мод меню)
Ultimate Sandbox : Мод Онлайн (Мод меню)
Version: 2.5.0
AWP MODE: 3D Онлайн Снайпер Шутер (Мод меню)
AWP MODE: 3D Онлайн Снайпер Шутер (Мод меню)
Version: 1.8.0
Idle Zombie Shelter: Build and Battle (Мод, Много денег)
Idle Zombie Shelter: Build and Battle (Мод, Много денег)
Version: 1.2.2.5
A Stranger Place: Stealth Scary Escape Adventure (Мод, Без рекламы)
A Stranger Place: Stealth Scary Escape Adventure (Мод, Без рекламы)
Version: 1.3
Stickman World War (Мод, Много денег)
Stickman World War (Мод, Много денег)
Version: 1.24
Money Movers 3 (Мод, Unlocked)
Money Movers 3 (Мод, Unlocked)
Version: 2.1.2
Rope Hero 3 (Мод, много денег)
Rope Hero 3 (Мод, много денег)
Version: 2.7.8

Отзывы о 60 Seconds! Reatomized (Мод, Много ресурсов)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив