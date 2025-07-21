60 Seconds! Reatomized (Мод, Много ресурсов) v1.2.5
Собери всё за 60 секунд и готовься выживать в бункере
60 Seconds! Reatomized — это обновлённая версия культового апокалиптического выживания, в котором у тебя всего одна минута, чтобы собрать семью, припасы и метнуться в убежище. Всё начинается с хаоса: бомбы вот-вот падут, а ты — в роли заботливого отца или матери — должен выбрать, кого и что спасти. Далее начинается самое интересное: дни выживания под землёй, где каждый выбор — от распределения еды до выхода на разведку — определяет, увидит ли кто-то ещё солнечный свет.
Ремастер включает обновлённую графику, улучшенный интерфейс и новый контент, включая сюжетный режим, уникальные ивенты и возможность сыграть за Долорес. Вас ждут не только знакомые абсурдные ситуации, но и свежие испытания, новые концовки и персонажные арки. Хочешь ли ты быть образцовым отцом или бесчувственным стратегом — игра подстраивается под тебя. Сможешь ли ты выжить после конца света… и остаться в здравом уме?
Неограниченные ресурсы
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.