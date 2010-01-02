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Rope Hero 3 (Мод, много денег)

Rope Hero 3 (Мод, много денег) 2.6.8

23
9
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Naxeex Ltd
Версия:
2.6.8
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.mgc.rope.hero.three
Русский язык:
Есть
Лайков:
23
Комментарии:
0
Просмотров:
8 444

Rope Hero 3 - это захватывающая игра, которая предоставляет вам возможность стать супергероем и защитить свой город от злодеев и преступников. В этой игре вы окажетесь в коже настоящего героя, обладающего сверхъестественными способностями и силой. Город, в котором вы живете, подвергается угрозе со стороны преступников и злодеев. Вам предстоит взять на себя роль защитника и использовать свои навыки, чтобы вернуть мир и порядок. Основным оружием вашего персонажа является веревка, которая позволяет вам перемещаться по городу и совершать захватывающие маневры.


В игре Rope Hero 3 вас ждут разнообразные миссии и задания, включая борьбу с криминалом, спасение заложников и борьбу с мощными боссами. Вы сможете улучшать свои навыки и собирать различные предметы, чтобы стать еще сильнее. Графика игры выполнена в ярком и стильном стиле, что делает игровой мир увлекательным и привлекательным. Вы также сможете настраивать своего супергероя, чтобы он соответствовал вашим предпочтениям.



Скриншоты

Информация о модах

1. НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ

2. НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ДРАГОЦЕННОСТИ

3. НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ОЧКИ НАВЫКОВ


 Теги темы: Много денег

Скачать Rope Hero 3 (Мод, много денег) 2.6.8 взлом

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Скачать Rope Hero 3 (Мод, много денег) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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