Furious Tank: War of Worlds (Яростный танк) (Мод, Unlocked) 1.44.0
Версия:
1.44.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Click.18 Mobile
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:42
Возраст:
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 112
Furious Tank War of Worlds - увлекательная игра про танки с PvP-сражениями. У игроков есть возможность переключиться с бронетехники времен Первой мировой войны на современные модели. Торгуйте на разных картах и используйте постепенно обновляемые юниты. Необходимо прокачивать как огневую мощь, так и определенные факторы, которые помогут в бою. Начать игру можно как в одиночном режиме, так и вместе с товарищами по команде. Тактика и численное превосходство единомышленников значительно увеличивают шансы на победу в любых условиях и в любой среде. Хорошая графика, удобное управление, классические особенности игрового процесса и другие возможности увлекут всех без исключения.
Информация о модах
МОД 1
- Показать врагам радар
МОД 2
- МОД Меню
- Каркасные чамы
- Светящиеся Чамс
- Наброски Чамс
- Ширина линии
- Цвет
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