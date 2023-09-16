Furious Tank War of Worlds - увлекательная игра про танки с PvP-сражениями. У игроков есть возможность переключиться с бронетехники времен Первой мировой войны на современные модели. Торгуйте на разных картах и используйте постепенно обновляемые юниты. Необходимо прокачивать как огневую мощь, так и определенные факторы, которые помогут в бою. Начать игру можно как в одиночном режиме, так и вместе с товарищами по команде. Тактика и численное превосходство единомышленников значительно увеличивают шансы на победу в любых условиях и в любой среде. Хорошая графика, удобное управление, классические особенности игрового процесса и другие возможности увлекут всех без исключения.