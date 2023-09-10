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Boom Karts - Multiplayer Kart Racing (Мод меню)

Boom Karts - Multiplayer Kart Racing (Мод меню) 1.43.0

5
2
Скачать (176 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fingersoft
Версия:
1.43.0
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 176 Мб
id приложения:
com.fingersoft.boomkarts
Русский язык:
Есть
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
2 564

Boom Karts Multiplayer Kart Racing - это захватывающая аркадная гоночная игра, которая предлагает игрокам динамичные и захватывающие гонки на картингах. Главной целью игры является опережать других игроков на трассе и использовать различное оружие для достижения победы.


Одной из основных особенностей игры является ее многопользовательский режим, который позволяет соревноваться с реальными соперниками. Это создает настоящий вызов для игроков и делает гонки еще более захватывающими, так как соперничество с живыми противниками всегда более интересно, чем с ботами. Графика игры выполнена на высоком уровне и создает красочную и привлекательную атмосферу на трассе. Разнообразие технических моделей и систем разработки позволяет игрокам настраивать и улучшать свои карты, что добавляет элемент стратегии к геймплею.


Boom Karts Multiplayer Kart Racing - отличный способ провести время с друзьями или присоединиться к глобальному сообществу гонщиков. Соревнуйтесь, улучшайте свои навыки, и покажите, что вы настоящий чемпион на трассе!


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель скорости [x1 - x5]
  • Все машины открыты
 Теги темы: Мод меню

Скачать Boom Karts - Multiplayer Kart Racing (Мод меню) 1.43.0 взлом

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Скачать Boom Karts - Multiplayer Kart Racing (Мод меню) 176 Мб Ссылка 2 176 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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