Simple Sandbox 2 - продолжение увлекательной песочницы, которая завоевала сердца фанатов свободы и низкополигональных миров. В этом сиквеле игрокам предлагаются новые возможности и ещё более захватывающий игровой процесс. Здесь они смогут построить, исследовать и взаимодействовать вместе с другими игроками, наслаждаясь безграничным творчеством и свободой.





Транспортные средства станут незаменимым средством передвижения по игровому миру. Игроки смогут управлять различными видами транспорта, от автомобилей и вертолетов до самолетов и лодок, и исследовать мир в удобном для них темпе. Кооперативный режим позволит игрокам объединить усилия и взаимодействовать друг с другом. Они смогут строить вместе, решать задачи и создавать уникальные игровые моменты, совместно воплощая свои идеи в реальность.



Simple Sandbox 2 предлагает разнообразие камер, что позволяет игрокам выбрать наиболее комфортный ракурс обзора и настроить его по своему вкусу. PvP-противостояние добавляет элемент соревновательности, где игроки могут сразиться друг с другом в захватывающих битвах и показать свои навыки. Огромное разнообразие предметов лута дает игрокам множество вариантов для создания и экспериментов. Они могут находить и использовать различные предметы, чтобы обогатить свой игровой опыт и расширить свои возможности.