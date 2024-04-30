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Cash Masters: Бизнес Империя (Мод, Без рекламы)

Cash Masters: Бизнес Империя (Мод, Без рекламы) 1.7.0

3
2
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
USPEX Games
Версия:
1.7.0
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 144 Мб
id приложения:
com.uspex.hts
Русский язык:
Есть
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
3 778

Cash Masters: Idle Millionaire — это не просто игра, это погружение в мир бизнеса с его безграничными возможностями и препятствиями. Путешествие начинается с маленького предприятия и может возвысить вас до вершины мировой экономики, но каждый шаг будет требовать усилий, стратегии и чутья.


Один из ярких моментов этой игры — ее нелинейность. Выборы, которые вы делаете сегодня, могут иметь огромные последствия в будущем. Инвестируйте в один бизнес или разнообразьте свой портфель? Нанимать лишних сотрудников или экономить ресурсы? Каждое решение влияет на ваш экономический успех. Особенное внимание стоит уделить интерактивности игры. Окружающие персонажи живут своей жизнью и могут как помочь, так и мешать вашему бизнесу. Непредсказуемость событий делает игру еще более захватывающей.


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Скачать Cash Masters: Бизнес Империя (Мод, Без рекламы) 1.7.0 взлом

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Скачать Cash Masters: Бизнес Империя (Мод, Без рекламы)
144 Мб
Ссылка 2
144 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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