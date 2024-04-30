Turbo Tornado: Open World Race представляет собой настоящую находку для тех, кто мечтает о гонках без границ. Этот проект дарит игрокам огромный открытый мир, полный разнообразных маршрутов, от тихих дорогок в глуши до оживленных автострад большого города.





На выбор игроков предоставляется впечатляющий парк автомобилей, каждый из которых можно не только тюнинговать до неузнаваемости, но и настроить под свой уникальный стиль вождения. Множество деталей, раскрасок, наклеек и дополнительных аксессуаров позволяют превратить любое авто в исключительное творение. В игре нет четко очерченных заданий и миссий, каждый игрок сам для себя решает, куда двигаться и что делать. Это может быть спонтанный заезд против друзей, прокладывание своего маршрута на территории города или участие в грандиозных гоночных чемпионатах с игроками со всего мира.





В Turbo Tornado графика и дизайн мира заслуживают отдельных похвал. Каждый уголок, каждый город или природный объект выполнены с вниманием к мельчайшим деталям, создавая атмосферу настоящего гоночного райского уголка.



