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Турбо Торнадо: Открытый мир (Мод, Без рекламы)

Турбо Торнадо: Открытый мир (Мод, Без рекламы) 0.5.0

Исследуйте открытый мир, участвуя в гонках и настраивая свои автомобили под свой стиль вождения
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0
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
GRAYPOW
Версия:
0.5.0
Категория:
На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 255 Мб
id приложения:
com.Graypow.TurboTornado
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
2 217

Turbo Tornado: Open World Race представляет собой настоящую находку для тех, кто мечтает о гонках без границ. Этот проект дарит игрокам огромный открытый мир, полный разнообразных маршрутов, от тихих дорогок в глуши до оживленных автострад большого города.


На выбор игроков предоставляется впечатляющий парк автомобилей, каждый из которых можно не только тюнинговать до неузнаваемости, но и настроить под свой уникальный стиль вождения. Множество деталей, раскрасок, наклеек и дополнительных аксессуаров позволяют превратить любое авто в исключительное творение. В игре нет четко очерченных заданий и миссий, каждый игрок сам для себя решает, куда двигаться и что делать. Это может быть спонтанный заезд против друзей, прокладывание своего маршрута на территории города или участие в грандиозных гоночных чемпионатах с игроками со всего мира.


В Turbo Tornado графика и дизайн мира заслуживают отдельных похвал. Каждый уголок, каждый город или природный объект выполнены с вниманием к мельчайшим деталям, создавая атмосферу настоящего гоночного райского уголка.



Скриншоты

Информация о модах
  • Денежные вливания
  • Навязчивая реклама удалена
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Турбо Торнадо: Открытый мир (Мод, Без рекламы) 0.5.0 взлом

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Скачать Турбо Торнадо: Открытый мир (Мод, Без рекламы) 255 Мб Ссылка 2 255 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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