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CarX Drift Racing 2 (Мод меню)

CarX Drift Racing 2 (Мод меню) 1.32.0

220
60
Скачать (1.4 Гб)
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Версия:
1.32.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CarX Technologies
Категория:
На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
187 045

CarX Drift Racing 2 - это захватывающая гоночная видеоигра, разработанная компанией CarX Technologies, LLC. Она предлагает увлекательный геймплей с множеством новых моментов, реалистичной графикой и мощными дисплеями, которые сразу же привлекают вас в игровой мир.


Одним из главных преимуществ игры является возможность участвовать в захватывающих соревнованиях и устанавливать новые рекорды вместе со своими друзьями и тысячами других игроков по всему миру. Это позволяет вам испытать адреналин и эмоции от соревновательного геймплея и сравнить свои навыки с другими гонщиками. В игре доступны различные режимы игры и трассы, что добавляет разнообразия и интереса в процесс гонок. Вы сможете управлять самыми замечательными автомобилями, когда-либо созданными, и испытать их на различных трассах с разнообразными условиями.


Графика и дизайн игры выполнены с большим вниманием к деталям, что придает ей реалистичность и погружает вас в захватывающий мир гоночных соревнований.


CarX Drift Racing 2 - это отличный выбор для всех любителей гоночных игр, которые желают испытать адреналин и наслаждаться реалистичным геймплеем. Прокачайте свои гоночные навыки, установите новые рекорды и станьте лучшим гонщиком в этой захватывающей коллекции гоночных игр!


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Разблокировать все автомобили
  • Бесплатные грузовики
  • Неограниченная точка дрейфа
  • Бесплатное обновление до золота
  • Бесплатное обновление денег

МОД 2

  • Бесконечные деньги

МОД 3

  • Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу;
  • После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть меню модов, в котором можно включить  разблокировку всех автомобилей, трасс и винилов , а также  возможность совершать покупки за игровую валюту , даже если вы не t иметь его достаточно (  с этой опцией игровой прогресс не будет сохранен!  ).
 Теги темы: Встроенный кэш, Мод меню

Скачать CarX Drift Racing 2 (Мод меню) 1.32.0 взлом

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MOD V1 1.4 Гб MOD V2 1.4 Гб MOD V1 (Ссылка 2) 1.4 Гб MOD V2 (Ссылка 2) 1.4 Гб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о CarX Drift Racing 2 (Мод меню)


Комментарии (12)
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Виктор Толкачев
Виктор Толкачев 16 августа 2023 05:45
Хороший сайт игр много
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 26 мая 2023 00:07
Fert56,
Спасибо за отзыв
+1
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Fert56
Fert56 25 мая 2023 21:30
Мрд меню топ играю и все хорошо, только одна проблема покупаю винилы а их нет очень хочу поиграть с винила и надеюсь в решите эту проблему, но в целом взлом хороший
-2
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Fige
Fige 15 ноября 2022 23:18
А как уставливать
-4
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Lolotol
Lolotol 21 октября 2022 23:59
Не работает 3 мод а 2 загрузился как песьня
0
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Cdr2
Cdr2 18 апреля 2021 18:23
Где можно старую версию скачать на новой не всё доступно 
+7
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zemfarik
zemfarik 8 марта 2021 17:45
Взлом после обновления 1.13.0 . Не работает! Не могу зайти на конфиг и поиграть... Прошу вас это исправить. У вас раньше был самый лучший взлом. 

...,
Возможно твой телефон не может потянуть игру?
0
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Pasha
Pasha 7 февраля 2021 12:00
Народ.... Игра скачивается, всё нормально...
Только одна проблемка, не запускаются сами гонки, тоесть ты заходишь тюниш тачку а покатать не можешь.... Облом ....
+10
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Глеб
Глеб 24 января 2021 16:03
У меня вообще машину не прогружаются
-17
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Axtung
Axtung 3 января 2021 17:59
Херовый сайт, вируса одни.
-14
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