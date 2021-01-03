CarX Drift Racing 2 (Мод меню) 1.32.0
CarX Drift Racing 2 - это захватывающая гоночная видеоигра, разработанная компанией CarX Technologies, LLC. Она предлагает увлекательный геймплей с множеством новых моментов, реалистичной графикой и мощными дисплеями, которые сразу же привлекают вас в игровой мир.
Одним из главных преимуществ игры является возможность участвовать в захватывающих соревнованиях и устанавливать новые рекорды вместе со своими друзьями и тысячами других игроков по всему миру. Это позволяет вам испытать адреналин и эмоции от соревновательного геймплея и сравнить свои навыки с другими гонщиками. В игре доступны различные режимы игры и трассы, что добавляет разнообразия и интереса в процесс гонок. Вы сможете управлять самыми замечательными автомобилями, когда-либо созданными, и испытать их на различных трассах с разнообразными условиями.
Графика и дизайн игры выполнены с большим вниманием к деталям, что придает ей реалистичность и погружает вас в захватывающий мир гоночных соревнований.
CarX Drift Racing 2 - это отличный выбор для всех любителей гоночных игр, которые желают испытать адреналин и наслаждаться реалистичным геймплеем. Прокачайте свои гоночные навыки, установите новые рекорды и станьте лучшим гонщиком в этой захватывающей коллекции гоночных игр!
Информация о модах
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Разблокировать все автомобили
- Бесплатные грузовики
- Неограниченная точка дрейфа
- Бесплатное обновление до золота
- Бесплатное обновление денег
МОД 2
- Бесконечные деньги
МОД 3
- Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу;
- После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть меню модов, в котором можно включить разблокировку всех автомобилей, трасс и винилов , а также возможность совершать покупки за игровую валюту , даже если вы не t иметь его достаточно ( с этой опцией игровой прогресс не будет сохранен! ).
Скачать CarX Drift Racing 2 (Мод меню) 1.32.0 взлом
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