Prime Peaks (Мод Меню) 35.4
Prime Peaks — привлекательная, удобная игра, которая позволяет вам развлекаться, а также узнавать что-то новое.
Это забавный ремейк известных гоночных игр, таких как Gran Turismo и Burnout, в котором представлены различные автомобили, которые можно настраивать и развивать по своему усмотрению. Игра позволяет вам умело выбирать транспортные средства, а затем вести их через различные боевые арены до следующей гонки.
По мере прохождения уровней будут появляться более сложные гонки, так что не нужно беспокоиться о проигрыше при слишком частом вождении. Отличная трата времени, которая имеет большое значение для повторного воспроизведения! Не нужно вкладывать в это много времени; просто начните играть прямо сейчас! Для тех, кто жаждет действия и адреналина после отдыха, попробуйте Prime Peaks прямо сейчас!
- МЕНЮ МОД
- Неограниченное количество монет*
- Разблокировать автомобили
- Неограниченное топливо
*вы получаете 50 тысяч монет за каждый этап
Скачать Prime Peaks (Мод Меню) 35.4 взлом
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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