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Prime Peaks (Мод Меню)

Prime Peaks (Мод Меню) 35.4

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Версия:
35.4
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Prime Peaks
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 575

Prime Peaks — привлекательная, удобная игра, которая позволяет вам развлекаться, а также узнавать что-то новое.

Это забавный ремейк известных гоночных игр, таких как Gran Turismo и Burnout, в котором представлены различные автомобили, которые можно настраивать и развивать по своему усмотрению. Игра позволяет вам умело выбирать транспортные средства, а затем вести их через различные боевые арены до следующей гонки.


По мере прохождения уровней будут появляться более сложные гонки, так что не нужно беспокоиться о проигрыше при слишком частом вождении. Отличная трата времени, которая имеет большое значение для повторного воспроизведения! Не нужно вкладывать в это много времени; просто начните играть прямо сейчас! Для тех, кто жаждет действия и адреналина после отдыха, попробуйте Prime Peaks прямо сейчас!



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Неограниченное количество монет*
  • Разблокировать автомобили
  • Неограниченное топливо

*вы получаете 50 тысяч монет за каждый этап

 Теги темы: бесплатные улучшения, Unlocked

Скачать Prime Peaks (Мод Меню) 35.4 взлом

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Скачать Prime Peaks (Мод Меню) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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