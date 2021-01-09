android-1.ru / Игры / Без интернета / Drift Max Pro - Гоночная игра (Мод, Бесплатные покупки)
Drift Max Pro - Гоночная игра (Мод, Бесплатные покупки)

Drift Max Pro - Гоночная игра (Мод, Бесплатные покупки) 2.5.57

320
54
Скачать (600 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Tiramisu
Версия:
2.5.57
Категория:
Без интернета / На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 600 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
120 767

Drift Max Pro - это гоночная игра для всех, кто обожает ощущение скорости и мастерство дрифта. В этой игре вы сможете отправиться на улицы и настоящие трассы, чтобы продемонстрировать свое мастерство вождения и совершать невероятные дрифты.


Игра предоставляет вам возможность сесть за руль различных спортивных автомобилей и бросить вызов оппонентам на дорогах. Вы сможете ощутить адреналин, когда ваш автомобиль будет скользить по дороге, оставляя за собой облако дыма от раскаленных шин. Drift Max Pro предлагает разнообразные трассы и красочные окружения, чтобы вы могли наслаждаться красотой игрового мира во время своих заездов. Вы сможете улучшать и настраивать свой автомобиль, чтобы он стал еще более мощным и производительным.


Если вы ищете игру, в которой можно по-настоящему почувствовать себя профессиональным гонщиком и дрифтером, то Drift Max Pro предоставит вам массу увлекательных моментов и вызовов на дороге. Готовы ли вы принять вызов и стать королем дрифта?


Скриншоты

Информация о модах
  • Все транспортные средства разблокированы;
  • Вы можете делать покупки, даже если у вас недостаточно денег;
  • Деньги увеличиваются, когда их тратят;
  • Шины без ограничений куплены;
  • Быстрое обновление сезонного абонемента.



 Теги темы: Бесплатные покупки, Встроенный кэш

Скачать Drift Max Pro - Гоночная игра (Мод, Бесплатные покупки) 2.5.57 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Drift Max Pro - Гоночная игра (Мод, Бесплатные покупки) 600 Мб Ссылка 2 600 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Critical Strike CS: Online FPS (Мод меню)
Critical Strike CS: Online FPS (Мод меню)
Версия: 13.007
Offroad Outlaws (Мод, Много денег)
Offroad Outlaws (Мод, Много денег)
Версия: 6.6.7
Grim Soul: Dark Fantasy Survival (Мод, Бесплатный крафт)
Grim Soul: Dark Fantasy Survival (Мод, Бесплатный крафт)
Версия: 6.3.2
Extreme Car Driving Simulator (Мод, Много денег/Unlocked/без рекламы)
Extreme Car Driving Simulator (Мод, Много денег/Unlocked/без рекламы)
Версия: 6.88.3
Эволюция 2: Битва за Утопию (Мод меню)
Эволюция 2: Битва за Утопию (Мод меню)
Версия: 0.2712.89888
Эволюция никогда не заканчивается (Мод, Бесплатные покупки)
Эволюция никогда не заканчивается (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 26.37
Real Steel World Robot Boxing (Мод, много денег/монет)
Real Steel World Robot Boxing (Мод, много денег/монет)
Версия: 87.87.127
Dr. Driving (Мод, много денег/Unlocked)
Dr. Driving (Мод, много денег/Unlocked)
Версия: 1.70

Отзывы о Drift Max Pro - Гоночная игра (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (4)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Абоба
Абоба 3 января 2023 23:51
А покупки бесплатные в магазине или покупка машин и другого без золота и серебра?
+5
Ответить
Автор?
Автор? 31 мая 2021 10:22
Игра топ саветую
+4
Ответить
Lensifal
Lensifal Администраторы 9 января 2021 19:09
Димасик,
Закачка или сама игра?
-30
Ответить
Димасик
Димасик 9 января 2021 17:26
Долго грузит (она вообще не грузет) 

+4
Ответить