Critical Strike CS: Online FPS (Мод меню) 12.906
Critical Strike CS переносит классическую динамику стрелялок на ПК в мобильное пространство, предлагая игрокам участвовать в захватывающих и напряженных перестрелках. Игра идеально сочетает ностальгию по классическим шутерам с современными возможностями мобильных устройств, позволяя игрокам насладиться боевым действием в любое время и в любом месте.
В Critical Strike CS игроки могут формировать команды с друзьями или участвовать в сражениях в одиночку, создавая отдельные игровые комнаты для персонализированного опыта. Система позволяет свободно переключаться между различными режимами игры, что добавляет гибкости и удерживает интерес к игровому процессу на высоком уровне.
Ассортимент оружия в игре варьируется от классических пистолетов до современных автоматов, каждый из которых имеет уникальные характеристики и подходит для различных тактических задач. Это дает игрокам возможность экспериментировать и находить идеальное вооружение для каждой конкретной ситуации, что делает каждую игру неповторимой и захватывающей.
МЕНЮ МОД
Неограниченное количество ключей
Неограниченные боеприпасы
Разблокированы все скины
MOD V2
- МЕНЮ МОД
- Неограниченные боеприпасы
- Улучшенная помощь при прицеливании
- Валлхак:
- Нормальный
- Светиться
- Каркас
ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые карты несовместимы с Wallhack.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Удаляйте предыдущую версию мода при каждом обновлении, иначе APK НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ.
MOD V3
- НЕОГРАНИЧЕННЫЕ боеприпасы
- БЫСТРЫЙ ОГОНЬ
- БЕЗ ОТДАЧИ + ПЕРЕЧЕСТЬ
- ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
- СКОРОСТЬ
- ПРЫГАТЬ
- ВРАЩЕНИЕ
- РАДАР
- ВАЛХАК
- НЕТ СТРЕЛЯЮЩИХ БОТОВ
- ВЫСОКИЙ УРОН
- ЗАЙЧИК ХОП
- ПРИКЯЗАННЫЙ СПАМ
- МАСШТАБИРУЙТЕ РЕАЛЬНЫХ ИГРОКОВ
- БОТЫ ПО ПОЛОЖЕНИЮ
- БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
- КОМПЛЕКТ ПРЕМИУМ
- ДОБАВИТЬ ВСЕ ОЧКИ ОБНОВЛЕНИЯ
- БЕСПЛАТНЫЕ СКИНЫ ОРУЖИЯ/ПЕРЧАТОК
- ОТКЛЮЧИТЬ БЕСПОЛЕЗНЫЕ Всплывающие окна
- ТАМОЖЕННОЕ ПЕРЕКРЕСТЬЕ
Скачать Critical Strike CS: Online FPS (Мод меню) 12.906 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство