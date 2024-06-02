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Critical Strike CS: Online FPS (Мод меню)

Critical Strike CS: Online FPS (Мод меню) 12.906

829
171
Скачать (1.2 Гб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
VERTIGO GAMES
Версия:
12.906
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
id приложения:
com.critical.strike2
Русский язык:
Есть
Лайков:
829
Комментарии:
59
Просмотров:
285 856

Critical Strike CS переносит классическую динамику стрелялок на ПК в мобильное пространство, предлагая игрокам участвовать в захватывающих и напряженных перестрелках. Игра идеально сочетает ностальгию по классическим шутерам с современными возможностями мобильных устройств, позволяя игрокам насладиться боевым действием в любое время и в любом месте.


В Critical Strike CS игроки могут формировать команды с друзьями или участвовать в сражениях в одиночку, создавая отдельные игровые комнаты для персонализированного опыта. Система позволяет свободно переключаться между различными режимами игры, что добавляет гибкости и удерживает интерес к игровому процессу на высоком уровне.


Ассортимент оружия в игре варьируется от классических пистолетов до современных автоматов, каждый из которых имеет уникальные характеристики и подходит для различных тактических задач. Это дает игрокам возможность экспериментировать и находить идеальное вооружение для каждой конкретной ситуации, что делает каждую игру неповторимой и захватывающей.


Скриншоты

Информация о модах

  • МЕНЮ МОД

  • Неограниченное количество ключей

  • Неограниченные боеприпасы

  • Разблокированы все скины

MOD V2

  • МЕНЮ МОД
  • Неограниченные боеприпасы
  • Улучшенная помощь при прицеливании
  • Валлхак:
  • Нормальный
  • Светиться
  • Каркас

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые карты несовместимы с Wallhack.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Удаляйте предыдущую версию мода при каждом обновлении, иначе APK НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ.


MOD V3

  • НЕОГРАНИЧЕННЫЕ боеприпасы
  • БЫСТРЫЙ ОГОНЬ
  • БЕЗ ОТДАЧИ + ПЕРЕЧЕСТЬ
  • ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
  • СКОРОСТЬ
  • ПРЫГАТЬ
  • ВРАЩЕНИЕ
  • РАДАР
  • ВАЛХАК
  • НЕТ СТРЕЛЯЮЩИХ БОТОВ
  • ВЫСОКИЙ УРОН
  • ЗАЙЧИК ХОП
  • ПРИКЯЗАННЫЙ СПАМ
  • МАСШТАБИРУЙТЕ РЕАЛЬНЫХ ИГРОКОВ
  • БОТЫ ПО ПОЛОЖЕНИЮ
  • БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
  • КОМПЛЕКТ ПРЕМИУМ
  • ДОБАВИТЬ ВСЕ ОЧКИ ОБНОВЛЕНИЯ
  • БЕСПЛАТНЫЕ СКИНЫ ОРУЖИЯ/ПЕРЧАТОК
  • ОТКЛЮЧИТЬ БЕСПОЛЕЗНЫЕ Всплывающие окна
  • ТАМОЖЕННОЕ ПЕРЕКРЕСТЬЕ
 Теги темы: Мод меню, Встроенный кэш

Скачать Critical Strike CS: Online FPS (Мод меню) 12.906 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
1.2 Гб
MOD V1 (Ссылка 2)
1.2 Гб
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Critical Strike CS: Online FPS (Мод меню)


Комментарии (59)
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Гость Сергей
Гость Сергей 12 марта 2024 17:44
Требует обновления
+4
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NoiR
NoiR 20 января 2024 23:22
Просит обновить, хотя версия актуальная
+5
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Гость Bogdan
Гость Bogdan 16 января 2024 19:47
Не работает!!!
+1
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Писькогрыз
Писькогрыз 12 декабря 2023 22:53
Пишет обновите когда версия норм
+5
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Гость Владимир
Гость Владимир 14 ноября 2023 22:57
Просит обновить
+2
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Zatuluk
Zatuluk 22 октября 2023 19:08
Всё равно просит обновить
-8
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Ellennukr
Ellennukr 13 сентября 2023 19:44
Нужно обновить пишет, даже если версия таже
+7
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Bogomol
Bogomol 10 августа 2023 00:18
У меня стоит долгая загрузка что делать
-2
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Nikon
Nikon 23 июня 2023 17:43
Мод версии 12.104 не работает
+3
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Саня
Саня 16 июня 2023 12:34
Спасибо за обнову большое , всем советую взлом топ!
+6
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