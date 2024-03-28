Extreme Car Driving Simulator (Мод, Много денег/Unlocked/без рекламы) 6.88.3
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
AxesInMotion Racing
Версия:
6.88.3
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:38
Возраст:
Требуется места:
≈ 275 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
460
Комментарии:
9
Просмотров:
96 800
Испытайте острые ощущения от экстремального вождения в этом дополнении для симулятора вождения автомобиля для ПК. Это лучший автомобильный симулятор 2020 года, и он бесплатный! Проверьте свои навыки водителя и участвуйте в гонках на спортивных автомобилях!
Выберите свой любимый спортивный автомобиль и приготовьтесь к лучшим впечатлениям от вождения с автопилотом, реалистичной физикой и сложными миссиями. Это идеальное дополнение для тех, кто уже играет в игры GTA, такие как GTA San Andreas, Grand Theft Auto IV или Grand Theft Auto V. Загрузите этот удивительный мод APK-симулятор автомобиля прямо сейчас, чтобы получить мгновенный доступ к самой реалистичной гоночной игре из когда-либо созданных.
Информация о модах
МОД 1
- Бесплатные покупки за реальные деньги
- Открыты все возможности кастомизации автомобилей
- Разблокированные варианты VIP-подписки; Количество денег увеличивается, когда вы их тратите
- Отключить купленную рекламу.
- Неограниченные деньги
МОД 3
- Мод Меню
- Высокая скорость автомобиля
- Высокая скорость заднего хода автомобиля
- Отключить трафик
- Селектор автомобилей
- Спаун выбранной машины
- Добавить 100000 золотых
- Бесплатный VIP
- Без рекламы
- Неограниченное золото
- Все автомобили разблокированы
- Все настройки автомобилей, скины разблокированы
Скачать Extreme Car Driving Simulator (Мод, Много денег/Unlocked/без рекламы) 6.88.3 взлом
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство