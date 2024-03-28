Испытайте острые ощущения от экстремального вождения в этом дополнении для симулятора вождения автомобиля для ПК. Это лучший автомобильный симулятор 2020 года, и он бесплатный! Проверьте свои навыки водителя и участвуйте в гонках на спортивных автомобилях!





Выберите свой любимый спортивный автомобиль и приготовьтесь к лучшим впечатлениям от вождения с автопилотом, реалистичной физикой и сложными миссиями. Это идеальное дополнение для тех, кто уже играет в игры GTA, такие как GTA San Andreas, Grand Theft Auto IV или Grand Theft Auto V. Загрузите этот удивительный мод APK-симулятор автомобиля прямо сейчас, чтобы получить мгновенный доступ к самой реалистичной гоночной игре из когда-либо созданных.



