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Extreme Car Driving Simulator (Мод, Много денег/Unlocked/без рекламы)

Extreme Car Driving Simulator (Мод, Много денег/Unlocked/без рекламы) 6.88.3

460
84
Скачать (275 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
AxesInMotion Racing
Версия:
6.88.3
Категория:
Без интернета / На русском / Гонки / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 275 Мб
id приложения:
com.aim.racing
Русский язык:
Есть
Лайков:
460
Комментарии:
9
Просмотров:
96 800

Испытайте острые ощущения от экстремального вождения в этом дополнении для симулятора вождения автомобиля для ПК. Это лучший автомобильный симулятор 2020 года, и он бесплатный! Проверьте свои навыки водителя и участвуйте в гонках на спортивных автомобилях!


Выберите свой любимый спортивный автомобиль и приготовьтесь к лучшим впечатлениям от вождения с автопилотом, реалистичной физикой и сложными миссиями. Это идеальное дополнение для тех, кто уже играет в игры GTA, такие как GTA San Andreas, Grand Theft Auto IV или Grand Theft Auto V. Загрузите этот удивительный мод APK-симулятор автомобиля прямо сейчас, чтобы получить мгновенный доступ к самой реалистичной гоночной игре из когда-либо созданных.



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Бесплатные покупки за реальные деньги 
  • Открыты все возможности кастомизации автомобилей
  • Разблокированные варианты VIP-подписки; Количество денег увеличивается, когда вы их тратите
  • Отключить купленную рекламу.

Как установить .APKS?

МОД 2

  • Неограниченные деньги 

МОД 3

  • Мод Меню
  • Высокая скорость автомобиля
  • Высокая скорость заднего хода автомобиля
  • Отключить трафик
  • Селектор автомобилей
  • Спаун выбранной машины
  • Добавить 100000 золотых
  • Бесплатный VIP
  • Без рекламы
  • Неограниченное золото 
  • Все автомобили разблокированы
  • Все настройки автомобилей, скины разблокированы


 Теги темы: Много денег, Без рекламы, Unlocked

Скачать Extreme Car Driving Simulator (Мод, Много денег/Unlocked/без рекламы) 6.88.3 взлом

Скачать из Google Play
MOD V3 275 Мб MOD V3 (Ссылка 2) 275 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Extreme Car Driving Simulator (Мод, Много денег/Unlocked/без рекламы)


Комментарии (9)
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With_love
With_love 8 октября 2023 02:33
Работал бы 3 мод было бы вообще прекрасно...
Реклама есть, меню нету, скорость обычная. Из всего перечисленного работает только кол-во валюты.👎
+4
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Lensifal
Lensifal Администраторы 26 июня 2023 18:25
Вопрос,
Здравствуйте, зависит от устройства)
0
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Вопрос
Вопрос 26 июня 2023 17:16
Можно вопрос а тут всë работает без лагов И без багов?

Если всë норм. То ставлю лайк
-5
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Lensifal
Lensifal Администраторы 25 июня 2023 23:31
Dreak,
Здравствуйте, добавим как только выпустят :)
+9
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Dreak
Dreak 25 июня 2023 00:46
Давайте 3 мод, пожалуйста
-4
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На забив
На забив 8 августа 2022 21:19
А у меня вопрос на каком сайте?

Добавлены все машины
-9
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Анонимный человек
Анонимный человек 9 июня 2022 20:13
хотелось бы узнать на 100%, этот мод разблокирует все машины?
+7
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Lensifal
Lensifal Администраторы 11 июля 2021 12:32
Калонки даун ты тупой,
мм, это мод на деньги

Калонки даун ты тупой,
Добавили мод 2 с открытыми авто.
+17
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Калонки даун ты тупой
Калонки даун ты тупой 11 июля 2021 08:06
если тут нет открытых машин я поставлю 1 балл сайту

-6
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