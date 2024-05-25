Экспериментальная игра-песочница, которая восстанавливает землю, давно утратившую свою жизнь. Начиная с маленьких и скудных живых клеток, создавайте простейших существ и развивайте их до самых высоких уровней.





Cell to Singularity — это экспериментальная игра-песочница с уникальным подходом к эволюции и симуляции. В нее можно играть в самых разных режимах: исследовать, выживать, развиваться, создавать или разнообразить. Снова наполните эту землю жизнью и посмотрите, как простые клетки превращаются в разумные организмы, ограниченные только вашим воображением!

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Эволюция никогда не заканчивается - Переходи на следующую ступень эволюции вместе с этой игрой, ведь эволюция никогда не заканчивается. Когда то создали огонь, как добывать огонь, промышленная революция, гибель всех динозавров и многое другое. С каждым нажатием по экрану зарабатывайте энергию для развития всего живого и не живого на земле.