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Эволюция никогда не заканчивается (Мод, Бесплатные покупки)

Эволюция никогда не заканчивается (Мод, Бесплатные покупки) 26.33

94
18
Скачать (88 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ComputerLunch
Версия:
26.33
Категория:
На русском / Симуляторы / Кликеры
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 88 Мб
id приложения:
com.computerlunch.evolution
Русский язык:
Есть
Лайков:
94
Комментарии:
4
Просмотров:
47 978

Экспериментальная игра-песочница, которая восстанавливает землю, давно утратившую свою жизнь. Начиная с маленьких и скудных живых клеток, создавайте простейших существ и развивайте их до самых высоких уровней.


Cell to Singularity — это экспериментальная игра-песочница с уникальным подходом к эволюции и симуляции. В нее можно играть в самых разных режимах: исследовать, выживать, развиваться, создавать или разнообразить. Снова наполните эту землю жизнью и посмотрите, как простые клетки превращаются в разумные организмы, ограниченные только вашим воображением!

Загрузите Cell to Singularity прямо сейчас!


Эволюция никогда не заканчивается - Переходи на следующую ступень эволюции вместе с этой игрой, ведь эволюция никогда не заканчивается. Когда то создали огонь, как добывать огонь, промышленная революция, гибель всех динозавров и многое другое. С каждым нажатием по экрану зарабатывайте энергию для развития всего живого и не живого на земле.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


  • МОД МЕНЮ
  • Деньги увеличиваются с расходованием
  • Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно внутриигровой валюты.


МОД 2


  • Деньги увеличиваются с расходованием
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Эволюция никогда не заканчивается (Мод, Бесплатные покупки) 26.33 взлом

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MOD V2 88 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 88 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Эволюция никогда не заканчивается (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (4)
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Ник
Ник 7 февраля 2024 19:13
Почему нет мода V1
+6
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6hhg87
6hhg87 19 августа 2023 09:39
Полное говно. Ничего не работает из мода. Многие пишут правду что все тратится. А некоторые есть долбаебы, которые думают что это неправда, и дизлайкают, и тем самым портят отзыв.
+3
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GANGSTA
GANGSTA 16 июня 2023 08:42
Название мода прочтите вновь.

У меня всё работает как не странно)
+6
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Ты лох
Ты лох 10 февраля 2023 21:49
Деньги наоборот расходуются. Как так?
+1
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