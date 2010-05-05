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Pixel Combat: Zombies Strike (Бесплатные покупки/мод меню)

Pixel Combat: Zombies Strike (Бесплатные покупки/мод меню) 5.5.10

Динамичный зомби-шутер с пиксельной графикой, где вам предстоит защищать свой дом
637
81
Скачать (440 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
GS Games Studio
Версия:
5.5.10
Категория:
Игры / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 440 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
152 408

Вы нужны своему дому! Полчища зомби заполонили мир, и вы должны помочь одному из выживших удержать свой дом. В Pixel Combat: Zombies Strike вы застряли в своем доме с полчищами зомби и должны отбиваться от них с помощью быстро умирающих боеприпасов.


Pixel Combat: Zombies Strike — потрясающая игра, в которую может играть каждый. Он идеально подходит для геймеров, которые находятся в пути: благодаря местным спискам лидеров и разблокируемым достижениям вы можете бросить вызов своим друзьям на долгие часы веселья. Загрузите новую игру прямо сейчас!


В восторге от пиксельного шутера с ретро-графикой? Pixel Combat отличается от других зомби-шутеров. В нем представлены жуткие пиксельные зомби, которые более чем напоминают фильмы ужасов 80-х. Пройдите 12 различных уровней, исследуйте новое оружие и стреляйте, чтобы выжить.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Убить одним ударом
  • режим бога
  • Неограниченные боеприпасы
  • Бесконечные деньги
  • Разблокировано все оружие
  • Разблокированы все скины оружия
  • Объявления удалены

МОД 2

  • Неограниченные деньги ( доступны после завершения обучения)
 Теги темы: Много денег, Мод меню, Пиксельная, Шутер, Зомби

Скачать Pixel Combat: Zombies Strike (Бесплатные покупки/мод меню) 5.5.10 взлом

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Скачать Pixel Combat: Zombies Strike (Бесплатные покупки/мод меню) 440 Мб Ссылка 2 440 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Pixel Combat: Zombies Strike (Бесплатные покупки/мод меню)


Комментарии (12)
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Хрен знает кто
Хрен знает кто 12 мая 2024 22:23
Что за ужас где бесплатные покупки
-1
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Левый чел💥
Левый чел💥 6 мая 2024 11:41
Вылетает игра, можете исправить это, пожалуйста?
-1
Ответить
Dima
Dima 26 ноября 2023 19:51
Игра хуйня вылетает я если можно поставлю одну звезду полная хуйняяяяяяяя
+3
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Оценки игр
Оценки игр 29 июля 2023 13:46
Про,
Логично
-3
Ответить
Lensifal
Lensifal Администраторы 29 сентября 2022 23:27
Про, Просто ссылка 2 - это и есть 1 мод

Или кнопка с названием "Pixel Combat: Zombies Strike (Бесплатные покупки/мод меню)" - это и есть 1 мод)
+6
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Про
Про 29 сентября 2022 15:18
а где 1 мод а где 2мод тут только 2 ссылка и мод v
2 а где мод v1
-3
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TOT R KOTORAU PIZDA
TOT R KOTORAU PIZDA 17 сентября 2022 11:51
Прикол
Мне нравится
+4
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Вода кактус
Вода кактус 4 февраля 2022 15:46
ОБНОВИТЕ версию до 4.1.6
+7
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Гость Влад
Гость Влад 2 июля 2021 14:48
Добавьте пожалуйста мод бесплатный покупки на реальный денги  и нет реклам
+22
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Я ванри
Я ванри 30 марта 2021 12:20
нікто,
Я пока не знаю 
-17
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