Pixel Combat: Zombies Strike (Бесплатные покупки/мод меню) 5.5.10
Динамичный зомби-шутер с пиксельной графикой, где вам предстоит защищать свой дом
Вы нужны своему дому! Полчища зомби заполонили мир, и вы должны помочь одному из выживших удержать свой дом. В Pixel Combat: Zombies Strike вы застряли в своем доме с полчищами зомби и должны отбиваться от них с помощью быстро умирающих боеприпасов.
Pixel Combat: Zombies Strike — потрясающая игра, в которую может играть каждый. Он идеально подходит для геймеров, которые находятся в пути: благодаря местным спискам лидеров и разблокируемым достижениям вы можете бросить вызов своим друзьям на долгие часы веселья. Загрузите новую игру прямо сейчас!
В восторге от пиксельного шутера с ретро-графикой? Pixel Combat отличается от других зомби-шутеров. В нем представлены жуткие пиксельные зомби, которые более чем напоминают фильмы ужасов 80-х. Пройдите 12 различных уровней, исследуйте новое оружие и стреляйте, чтобы выжить.
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Убить одним ударом
- режим бога
- Неограниченные боеприпасы
- Бесконечные деньги
- Разблокировано все оружие
- Разблокированы все скины оружия
- Объявления удалены
МОД 2
- Неограниченные деньги ( доступны после завершения обучения)
Скачать Pixel Combat: Zombies Strike (Бесплатные покупки/мод меню) 5.5.10 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство