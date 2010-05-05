Вы нужны своему дому! Полчища зомби заполонили мир, и вы должны помочь одному из выживших удержать свой дом. В Pixel Combat: Zombies Strike вы застряли в своем доме с полчищами зомби и должны отбиваться от них с помощью быстро умирающих боеприпасов.





Pixel Combat: Zombies Strike — потрясающая игра, в которую может играть каждый. Он идеально подходит для геймеров, которые находятся в пути: благодаря местным спискам лидеров и разблокируемым достижениям вы можете бросить вызов своим друзьям на долгие часы веселья. Загрузите новую игру прямо сейчас!





В восторге от пиксельного шутера с ретро-графикой? Pixel Combat отличается от других зомби-шутеров. В нем представлены жуткие пиксельные зомби, которые более чем напоминают фильмы ужасов 80-х. Пройдите 12 различных уровней, исследуйте новое оружие и стреляйте, чтобы выжить.