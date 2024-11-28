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Мой Говорящий Том 2 (Мод, Много денег)

Мой Говорящий Том 2 (Мод, Много денег) 5.0.4.10790

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12
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Версия:
5.0.4.10790
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Outfit7 Limited
Категория:
Аркады / Симуляторы / На русском / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 147 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
17 091
Скриншоты
Описание

Мой Говорящий Том 2 - это продолжение популярной казуальной игры, где вы заботитесь о своем собственном коте-роботе. В этой игре вы становитесь ответственным за выполнение различных задач и удовлетворение потребностей вашего кота-робота.


Игра предоставляет вам множество возможностей для взаимодействия с вашим котом-роботом. Вы можете кормить его, давать ему воду, играть с ним в мини-игры, ухаживать за его здоровьем и общим благополучием. Каждый день в игре приносит новые задачи и активности, которые помогут вашему коту-роботу расти и развиваться.


Однако помните, что ваш кот-робот не может делать все самостоятельно, и он полагается на вас. Ваша забота и внимание к нему определят его судьбу и станут ключом к его счастью. Мой Говорящий Том 2 также предлагает разнообразные возможности для настройки вашего кота-робота, включая выбор его внешнего вида и облика. Вы можете сделать его уникальным и неповторимым.


Игра сочетает в себе элементы развлечения и заботы, и она предоставляет игрокам множество возможностей для взаимодействия с виртуальным питомцем. Если вы любите казуальные игры, где можно заботиться о виртуальных персонажах, Мой Говорящий Том 2 может быть отличным выбором для вас.


Информация о модах
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченная звезда
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 Теги темы: Много денег

Скачать Мой Говорящий Том 2 (Мод, Много денег) v5.0.4.10790 MOD APK

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Скачать Мой Говорящий Том 2 (Мод, Много денег) 147 Мб Ссылка 2 147 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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