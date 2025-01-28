Описание

Train Simulator (Мод, много денег) - В увлекательной игре вам предстоит столкнуться с суровой жизнью грузоперевозчика. В эти времена все несут убытки, без дела стоят разные предприятия и заводы, в этих непростых условиях вы будете развивать свою железнодорожную деятельность, перевозите разные грузы и получайте много денег.





Доставляйте любые грузы по всему миру, сельхозпродукцию, щебёнку, дорогие товары и многое другое. В вашем распоряжении будет внушительные список поездов которые вы сможете разблокировать и начать использовать.