Версия:
0.5.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Azur Interactive Games Limited
Категория:
Обновлено:
Вчера, 21:31
Возраст:
Требуется места:
≈ 59 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
31 165
Описание
Train Simulator (Мод, много денег) - В увлекательной игре вам предстоит столкнуться с суровой жизнью грузоперевозчика. В эти времена все несут убытки, без дела стоят разные предприятия и заводы, в этих непростых условиях вы будете развивать свою железнодорожную деятельность, перевозите разные грузы и получайте много денег.
Доставляйте любые грузы по всему миру, сельхозпродукцию, щебёнку, дорогие товары и многое другое. В вашем распоряжении будет внушительные список поездов которые вы сможете разблокировать и начать использовать.
Информация о модах
1. Неограниченные деньги
2. Неограниченные чертежи
*никогда не уменьшаются, когда вы тратите
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