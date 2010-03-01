Описание

Fashion Show Style Dress Up & Makeover Games - еще один крутой проект о дизайне, стиле, а также о возможности для игроков участвовать в формировании моды на ближайшие годы. В их распоряжении различные модели, гардероб одежды и аксессуаров, услуги визажиста, а также ряд интерактивных мероприятий. Они лично выполнят определенный список манипуляций, необходимых для получения идеального изображения. Красивая графика, развитие «арсенала», соревнование с другими участниками за звание лучшего. а также многое другое гарантирует интересный и увлекательный игровой процесс на долгое время.