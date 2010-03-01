Версия:
3.3.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Dress Up Games for Girls
Категория:
Обновлено:
Вчера, 21:56
Возраст:
Требуется места:
≈ 87 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 719
Описание
Fashion Show Style Dress Up & Makeover Games - еще один крутой проект о дизайне, стиле, а также о возможности для игроков участвовать в формировании моды на ближайшие годы. В их распоряжении различные модели, гардероб одежды и аксессуаров, услуги визажиста, а также ряд интерактивных мероприятий. Они лично выполнят определенный список манипуляций, необходимых для получения идеального изображения. Красивая графика, развитие «арсенала», соревнование с другими участниками за звание лучшего. а также многое другое гарантирует интересный и увлекательный игровой процесс на долгое время.
Информация о модах
Много денег
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Скачать Fashion Show: стильная мода модели игра одевалки (Мод, Много денег) v3.3.1 MOD APK
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