Описание

Wordington: слова и дизайн (Мод, Много денег) - Играйте вместе с главной героиней Эммой, решайте различные кроссворды. Помоги персонажу отремонтировать старый дом своего дедушки, придумай совершенно новый дизайн и интерьер, кроме этого, разберись с заросшим садом и верни ему былой вид. Для открытия новых глав сюжетной линии, потребуется решать многочисленные кроссворды.

По мере выполнения различных заданий, вам будут открываться закрытые комнаты, в которых нужно хорошенько прибраться.

Вам запомнятся многочисленные герои которых предстоит встретить.