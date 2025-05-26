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Wordington: слова и дизайн (Мод, Много денег)

Wordington: слова и дизайн (Мод, Много денег) 2.9.2

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Версия:
2.9.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Qiiwi Games AB
Категория:
Аркады / Симуляторы / На русском / Без интернета
Обновлено:
Сегодня, 14:05
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 688
Скриншоты
Описание

Wordington: слова и дизайн (Мод, Много денег) - Играйте вместе с главной героиней Эммой, решайте различные кроссворды. Помоги персонажу отремонтировать старый дом своего дедушки, придумай совершенно новый дизайн и интерьер, кроме этого, разберись с заросшим садом и верни ему былой вид. Для открытия новых глав сюжетной линии, потребуется решать многочисленные кроссворды.

По мере выполнения различных заданий, вам будут открываться закрытые комнаты, в которых нужно хорошенько прибраться.

Вам запомнятся многочисленные герои которых предстоит встретить.


Информация о модах

Откройте любой уровень, чтобы получить много денег.

Отключена реклама.

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 Теги темы: Много денег, Без рекламы

Скачать Wordington: слова и дизайн (Мод, Много денег) v2.9.2 MOD APK

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Скачать Wordington: слова и дизайн (Мод, Много денег) 72 Мб Ссылка 2 72 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Wordington: слова и дизайн (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Жака777
Жака777 31 октября 2023 15:47
Не работает..денег нет много...(
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