Wordington: слова и дизайн (Мод, Много денег) 2.9.2
Wordington: слова и дизайн (Мод, Много денег) - Играйте вместе с главной героиней Эммой, решайте различные кроссворды. Помоги персонажу отремонтировать старый дом своего дедушки, придумай совершенно новый дизайн и интерьер, кроме этого, разберись с заросшим садом и верни ему былой вид. Для открытия новых глав сюжетной линии, потребуется решать многочисленные кроссворды.
По мере выполнения различных заданий, вам будут открываться закрытые комнаты, в которых нужно хорошенько прибраться.
Вам запомнятся многочисленные герои которых предстоит встретить.
Откройте любой уровень, чтобы получить много денег.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.