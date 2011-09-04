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Морской бой 2 (Мод, Много алмазов)

Морской бой 2 (Мод, Много алмазов) 3.4.9

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5
Скачать (87 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
BYRIL
Версия:
3.4.9
Категория:
Без интернета / На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 87 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
35 135

Sea Battle 2 — это захватывающая обновленная версия классической настольной игры, которая приносит детство и взрослым, предлагая новые возможности и расширенный арсенал оружия. Эта игра собрала миллионы поклонников со всего мира, и вы можете присоединиться к ним в любое время.


Вам предстоит взять на себя командование военным флотом и использовать различные военные инструменты для победы. У вас будет доступ к линкорам, самолетам, подводным лодкам, минам и радарам, каждый из которых имеет свои уникальные возможности и тактическое применение. Ваш военный корабль может быть размещен в любой точке карты, и вы сможете атаковать земли, контролируемые вашим противником. Открытый океан станет вашим полем битвы, где вам предстоит сражаться за господство и победу.


Решающую роль в битве играет уничтожение вражеского флота. Используйте ваш арсенал оружия с умом, чтобы нанести удары противнику и сокрушить его оборону. Отличное тактическое планирование и стратегическое мышление помогут вам преодолеть преграды и достичь победы. Игра предлагает захватывающий игровой процесс, в котором вы сможете сразиться с разными противниками, как в одиночной игре, так и в многопользовательском режиме. Соревнуйтесь с друзьями и игроками со всего мира, докажите свою тактическую мастерство и станьте лучшими в мире морской битвы. Подготовьтесь к захватывающим сражениям, где каждый ход имеет значение, и только лучшие командиры смогут добиться победы.


Скриншоты

Информация о модах
  • Больше монет и бриллиантов
  • Все объявления отключены
  • Принудительное обновление отключено



 Теги темы: Много алмазов

Скачать Морской бой 2 (Мод, Много алмазов) 3.4.9 взлом

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Скачать Морской бой 2 (Мод, Много алмазов) 87 Мб Ссылка 2 87 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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