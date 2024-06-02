Toon Blast - Тебя ждут весёлые мультяшные приключения. Это увлекательная головоломка, изучай безумный мир, находи много новых друзей, познакомься с мишкой Bruno. Составляй поразительные комбинации уничтожая кубы, это нужно для прохождения уровней. Помогай героям путешествовать в этом увлекательном мире.





Открывай новые главы, с прохождением нового уровня, преодолевай все препятствия, соревнуйся с другими игроками со всего мира, создай собственную команду.