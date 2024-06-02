Toon Blast (Много бустеров) 13506
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Версия:
13506
Категория:
Обновлено:
2-06-2024, 22:15
Возраст:
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 976
Toon Blast - Тебя ждут весёлые мультяшные приключения. Это увлекательная головоломка, изучай безумный мир, находи много новых друзей, познакомься с мишкой Bruno. Составляй поразительные комбинации уничтожая кубы, это нужно для прохождения уровней. Помогай героям путешествовать в этом увлекательном мире.
Открывай новые главы, с прохождением нового уровня, преодолевай все препятствия, соревнуйся с другими игроками со всего мира, создай собственную команду.
Информация о модах
МОД МЕНЮ
1. Автоматическая очистка, просто нажмите один и тот же цвет, я имею в виду, играйте и смотрите результат
2. Неограниченное количество живых
3. Много ходов
ПРИМЕЧАНИЕ:
ВНИМАНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТОГО МОДА, ВЫСОКИЙ РИСК БАН
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