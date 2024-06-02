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Toon Blast (Много бустеров)

Toon Blast (Много бустеров) 13506

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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Peak
Версия:
13506
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
net.peakgames.toonblast
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 976

Toon Blast - Тебя ждут весёлые мультяшные приключения. Это увлекательная головоломка, изучай безумный мир, находи много новых друзей, познакомься с мишкой Bruno. Составляй поразительные комбинации уничтожая кубы, это нужно для прохождения уровней. Помогай героям путешествовать в этом увлекательном мире.


Открывай новые главы, с прохождением нового уровня, преодолевай все препятствия, соревнуйся с другими игроками со всего мира, создай собственную команду.


Скриншоты

Информация о модах

МОД МЕНЮ

1. Автоматическая очистка, просто нажмите один и тот же цвет, я имею в виду, играйте и смотрите результат

2. Неограниченное количество живых

3. Много ходов


ПРИМЕЧАНИЕ:

ВНИМАНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТОГО МОДА, ВЫСОКИЙ РИСК БАН


Скачать Toon Blast (Много бустеров) 13506 взлом

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Скачать Toon Blast (Много бустеров)
150 Мб
Ссылка 2
150 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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