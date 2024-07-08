Happy Glass и его творческий игровой процесс наверняка заинтересуют тех из вас, кто заинтересован в том, чтобы их мобильные игры были простыми и приятными . Тем не менее, игра предлагает захватывающие игровые функции с простой и доступной механикой, которые позволяют всем геймерам наслаждаться их любимым игровым процессом.
Кроме того, благодаря неординарному и доступному игровому процессу, игроки в Happy Glass также получат удовольствие от блестящей игровой механики с захватывающим и волнующим опытом. Не стесняйтесь попробовать различные способы рисования линий, помогая наполнить грустную чашку водой и улыбнуться ему. Исследуйте множество интересных опций на креативных уровнях головоломки и получайте удовольствие.
В игре Android-геймеры получат доступ к довольно простому, но чрезвычайно приятному казуальному игровому процессу. Говорят, что Happy Glass представляет несколько уровней головоломки с интересными настройками, в которых вы будете играть, чтобы наполнить грустный бокал водой, которая по какой-то причине будет заблокирована или утекает. Он включает в себя тот же элемент творчества, что и ваши любимые головоломки Polysphere и некоторые другие, но предлагает уникальную механику, которая делает игру еще более увлекательной.
Много монет
Всё открыто.
Скачать Happy Glass (Мод, Много денег) v1.2.9 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer