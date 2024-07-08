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Happy Glass (Мод, Много денег)

Happy Glass 1.2.9

Много денег
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1
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Версия:
1.2.9
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Lion Studios
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 563
Скриншоты
Описание

Happy Glass и его творческий игровой процесс наверняка заинтересуют тех из вас, кто заинтересован в том, чтобы их мобильные игры были простыми и приятными . Тем не менее, игра предлагает захватывающие игровые функции с простой и доступной механикой, которые позволяют всем геймерам наслаждаться их любимым игровым процессом.

Кроме того, благодаря неординарному и доступному игровому процессу, игроки в Happy Glass также получат удовольствие от блестящей игровой механики с захватывающим и волнующим опытом. Не стесняйтесь попробовать различные способы рисования линий, помогая наполнить грустную чашку водой и улыбнуться ему. Исследуйте множество интересных опций на креативных уровнях головоломки и получайте удовольствие.


В игре Android-геймеры получат доступ к довольно простому, но чрезвычайно приятному казуальному игровому процессу. Говорят, что Happy Glass представляет несколько уровней головоломки с интересными настройками, в которых вы будете играть, чтобы наполнить грустный бокал водой, которая по какой-то причине будет заблокирована или утекает. Он включает в себя тот же элемент творчества, что и ваши любимые головоломки Polysphere и некоторые другие, но предлагает уникальную механику, которая делает игру еще более увлекательной.



Информация о модах

Много монет

Всё открыто.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Happy Glass (Мод, Много денег) v1.2.9 MOD APK

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