Matchington Mansion (Мод, Бесплатные покупки) 1.159.0
Станьте лидером этого проекта, чтобы отремонтировать старинный особняк всего за несколько часов! Ваша группа сможет увеличить свой прогресс всего за две недели, что намного быстрее, чем в любом другом проекте по обновлению. Недавно отремонтированные комнаты и расширение - ваша задача. Эта игра позволит вам изменить мир вместе со своими друзьями, так что пусть это будет что-то запоминающееся. Присоединяйтесь к другим людям, которые хотят вместе испытать острые ощущения от ремонта старого особняка!
Matchington Mansion (Мод, много монет) - Украшай огромный особняк, решай сотни красивых головоломок. Получай звёзды, собирай мебель, декорации, украшения для комнат и сада. Стань самым настоящим дизайнером интерьерных решений, спален, кухонь, спаси старый дом. Раскрывай самые настоящие тайны, открывай новые уровни и задания, получай инвентарь.
Подсматривай за своими соседями, общайся - дружи. Составь 3 сладости в ряд и получи новое украшение, ищи потерянные предметы, открывай доступ в закрытые территории, получай многочисленные бонусы за прохождение. Вас ждут необычные задачи, заведи себе питомцев, кошек и собак, живи весело преобрази жилище и сад! Потрясающая игра "Три в ряд".
- Неограниченные ходы
- Высокое денежное вознаграждение
- Жизни не уменьшаются
Скачать Matchington Mansion (Мод, Бесплатные покупки) 1.159.0 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство