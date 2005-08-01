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Matchington Mansion (Мод, Бесплатные покупки)

Matchington Mansion (Мод, Бесплатные покупки) 1.159.0

9
8
Скачать (280 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Firecraft Studios
Версия:
1.159.0
Категория:
Без интернета / На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 280 Мб
id приложения:
com.matchington.mansion
Русский язык:
Есть
Лайков:
9
Комментарии:
4
Просмотров:
9 879

Станьте лидером этого проекта, чтобы отремонтировать старинный особняк всего за несколько часов! Ваша группа сможет увеличить свой прогресс всего за две недели, что намного быстрее, чем в любом другом проекте по обновлению. Недавно отремонтированные комнаты и расширение - ваша задача. Эта игра позволит вам изменить мир вместе со своими друзьями, так что пусть это будет что-то запоминающееся. Присоединяйтесь к другим людям, которые хотят вместе испытать острые ощущения от ремонта старого особняка!


Matchington Mansion (Мод, много монет) - Украшай огромный особняк, решай сотни красивых головоломок. Получай звёзды, собирай мебель, декорации, украшения для комнат и сада. Стань самым настоящим дизайнером интерьерных решений, спален, кухонь, спаси старый дом. Раскрывай самые настоящие тайны, открывай новые уровни и задания, получай инвентарь.


Подсматривай за своими соседями, общайся - дружи. Составь 3 сладости в ряд и получи новое украшение, ищи потерянные предметы, открывай доступ в закрытые территории, получай многочисленные бонусы за прохождение. Вас ждут необычные задачи, заведи себе питомцев, кошек и собак, живи весело преобрази жилище и сад! Потрясающая игра "Три в ряд".


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченные ходы
  • Высокое денежное вознаграждение
  • Жизни не уменьшаются
 Теги темы: Много монет, Встроенный кэш

Скачать Matchington Mansion (Мод, Бесплатные покупки) 1.159.0 взлом

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Скачать Matchington Mansion (Мод, Бесплатные покупки)
280 Мб
Ссылка 2
280 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Matchington Mansion (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (4)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 19 декабря 2023 23:57
OnlySolo, Добрый день, точно подсказать не сможем :( Спасибо за отзыв)
0
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OnlySolo
OnlySolo 19 декабря 2023 18:09
Все любимые игры скачивал отсюда, моды работают. Всё классно. Но если вы знаете, скажите почему Ghost Town Adventure не работает? Даже оригинала нету в плей маркете. Спасибо за внимание.
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 20 сентября 2023 18:03
VerON, Сожалеем :( Возможно даже не в моде дело, но вполне возможно, что в новой версии исправят
+1
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VerON
VerON 20 сентября 2023 14:29
Не обновляет игру. Ранюю версию игры скачивал здесь же, но после скачивания новой версии игры пишет, что приложение не установилось.
+1
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