Станьте лидером этого проекта, чтобы отремонтировать старинный особняк всего за несколько часов! Ваша группа сможет увеличить свой прогресс всего за две недели, что намного быстрее, чем в любом другом проекте по обновлению. Недавно отремонтированные комнаты и расширение - ваша задача. Эта игра позволит вам изменить мир вместе со своими друзьями, так что пусть это будет что-то запоминающееся. Присоединяйтесь к другим людям, которые хотят вместе испытать острые ощущения от ремонта старого особняка!





Matchington Mansion (Мод, много монет) - Украшай огромный особняк, решай сотни красивых головоломок. Получай звёзды, собирай мебель, декорации, украшения для комнат и сада. Стань самым настоящим дизайнером интерьерных решений, спален, кухонь, спаси старый дом. Раскрывай самые настоящие тайны, открывай новые уровни и задания, получай инвентарь.





Подсматривай за своими соседями, общайся - дружи. Составь 3 сладости в ряд и получи новое украшение, ищи потерянные предметы, открывай доступ в закрытые территории, получай многочисленные бонусы за прохождение. Вас ждут необычные задачи, заведи себе питомцев, кошек и собак, живи весело преобрази жилище и сад! Потрясающая игра "Три в ряд".