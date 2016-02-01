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Hill Climb Racing (Мод, много денег)

Hill Climb Racing (Мод, много денег) 1.62.1

55
9
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Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Fingersoft
Версия:
1.62.1
Категория:
Без интернета / На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 115 Мб
id приложения:
com.fingersoft.hillclimb
Русский язык:
Есть
Лайков:
55
Комментарии:
0
Просмотров:
10 740

Hill Climb Racing - это игра, которая приносит свежий взгляд на жанр гоночных игр и предоставляет игрокам уникальный опыт. Вместо скоростных гоночных автомобилей и асфальтовых трасс, здесь вы отправитесь в горные путешествия на разнообразных транспортных средствах.


Главным персонажем игры является смелый молодой человек, который решает принять участие в захватывающих испытаниях по преодолению горных склонов. Игрокам предстоит управлять разнообразными автомобилями, мотоциклами и другими средствами передвижения, пытаясь добраться как можно дальше на каждом уровне. Одной из особенностей Hill Climb Racing является физика игры, которая делает ее более реалистичной и вызывающей. Вы должны учитывать гравитацию, силу трения и балансировать транспортное средство, чтобы не перевернуться или не потерять контроль.


Игра также предлагает множество различных уровней и транспортных средств, которые можно разблокировать, по мере продвижения в игре. Это добавляет разнообразие и вызовы в гоночный процесс.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество монет

Неограниченное количество бриллиантов

Неограниченное количество красок

Неограниченное количество топлива


 Теги темы: Много денег

Скачать Hill Climb Racing (Мод, много денег) 1.62.1 взлом

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Скачать Hill Climb Racing (Мод, много денег) 115 Мб Ссылка 2 115 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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