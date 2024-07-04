Смайлики: Блиц (Мод, Много денег) 63.2.0
Исследуйте мир Disney и Pixar в увлекательной головоломке Disney Emoji Blitz
Версия:
63.2.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Jam City, Inc.
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:28
Возраст:
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 150
Disney Emoji Blitz — это увлекательная игра-головоломка, в которой вы встретитесь с вашими любимыми персонажами из миров Disney, Pixar и Star Wars. В этой игре вы не просто собираете ряды из трех одинаковых элементов, как в традиционных головоломках, но и участвуете в динамичных и захватывающих испытаниях, цель которых — не только развлечь, но и проверить вашу скорость реакции и стратегическое мышление.
Каждый уровень в Disney Emoji Blitz представляет собой уникальную задачу с использованием эмодзи-персонажей, которые вы можете собирать и использовать в качестве специальных бустов для прохождения игры. Эмодзи каждого персонажа обладают уникальными способностями, которые могут изменять ход игры, делая каждую партию неповторимой.
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Бесплатные монеты покупки // Купите столько монет, сколько хотите, бесплатно, используя драгоценные камни.
- Бесплатная покупка жизней // Купите столько сердец, сколько хотите бесплатно, используя драгоценные камни.
- Бесплатные коробки для покупок // Купите столько коробок, сколько хотите, бесплатно за монеты.
- Бесплатная замена миссий // Меняйте миссии, даже если у вас нет необходимых драгоценных камней
- Вам не нужно необходимое количество драгоценных камней, чтобы что-то купить // если у вас всего 10 драгоценных камней, вы можете купить что-то стоимостью 500 драгоценных камней.
- Скорость игры
- Удалены объявления
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