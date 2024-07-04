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Смайлики: Блиц (Мод, Много денег)

Смайлики: Блиц (Мод, Много денег) 63.2.0

Исследуйте мир Disney и Pixar в увлекательной головоломке Disney Emoji Blitz
5
3
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Версия:
63.2.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Jam City, Inc.
Категория:
Без интернета / На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 150

Disney Emoji Blitz — это увлекательная игра-головоломка, в которой вы встретитесь с вашими любимыми персонажами из миров Disney, Pixar и Star Wars. В этой игре вы не просто собираете ряды из трех одинаковых элементов, как в традиционных головоломках, но и участвуете в динамичных и захватывающих испытаниях, цель которых — не только развлечь, но и проверить вашу скорость реакции и стратегическое мышление.


Каждый уровень в Disney Emoji Blitz представляет собой уникальную задачу с использованием эмодзи-персонажей, которые вы можете собирать и использовать в качестве специальных бустов для прохождения игры. Эмодзи каждого персонажа обладают уникальными способностями, которые могут изменять ход игры, делая каждую партию неповторимой.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  •  Бесплатные монеты покупки // Купите столько монет, сколько хотите, бесплатно, используя драгоценные камни.
  •  Бесплатная покупка жизней // Купите столько сердец, сколько хотите бесплатно, используя драгоценные камни.
  •  Бесплатные коробки для покупок // Купите столько коробок, сколько хотите, бесплатно за монеты.
  •  Бесплатная замена миссий // Меняйте миссии, даже если у вас нет необходимых драгоценных камней
  •  Вам не нужно необходимое количество драгоценных камней, чтобы что-то купить // если у вас всего 10 драгоценных камней, вы можете купить что-то стоимостью 500 драгоценных камней.
  • Скорость игры
  • Удалены объявления
 Теги темы: Много денег, Для детей

Скачать Смайлики: Блиц (Мод, Много денег) 63.2.0 взлом

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Скачать Смайлики: Блиц (Мод, Много денег) 135 Мб Ссылка 2 135 Мб

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