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Mini World: Block Art

Mini World: Block Art 1.7.10

16
1
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
MiniPlay Inc
Версия:
1.7.10
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 990 Мб
id приложения:
com.playmini.miniworld
Русский язык:
Есть
Лайков:
16
Комментарии:
0
Просмотров:
3 208

Mini World Block Art - это захватывающая игра, разработанная китайской компанией MiniPlay. Она представляет собой увлекательное приключение, которое оказалось чрезвычайно популярным среди игроков. Стиль игры сильно напоминает Minecraft и привлекает внимание своей открытостью и свободой действий.


Эта игра сначала дебютировала на ПК и быстро завоевала сердца множества игроков благодаря своей уникальной концепции и креативной свободе. Перенос игры на мобильные устройства также получил большую поддержку и успех.


Однако Mini World Block Art не уступает своей ПК-версии и сохраняет богатый игровой опыт. В игре доступны множество функций и возможностей, которые позволяют игрокам воплощать свои творческие идеи в виртуальном мире. Стройте, исследуйте, сражайтесь и создавайте свой уникальный опыт в этой захватывающей песочнице.



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 Теги темы: Встроенный кэш, оригинал

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Скачать Mini World: Block Art 990 Мб Ссылка 2 990 Мб

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