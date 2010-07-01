Mini World: Block Art 1.7.10
Mini World Block Art - это захватывающая игра, разработанная китайской компанией MiniPlay. Она представляет собой увлекательное приключение, которое оказалось чрезвычайно популярным среди игроков. Стиль игры сильно напоминает Minecraft и привлекает внимание своей открытостью и свободой действий.
Эта игра сначала дебютировала на ПК и быстро завоевала сердца множества игроков благодаря своей уникальной концепции и креативной свободе. Перенос игры на мобильные устройства также получил большую поддержку и успех.
Однако Mini World Block Art не уступает своей ПК-версии и сохраняет богатый игровой опыт. В игре доступны множество функций и возможностей, которые позволяют игрокам воплощать свои творческие идеи в виртуальном мире. Стройте, исследуйте, сражайтесь и создавайте свой уникальный опыт в этой захватывающей песочнице.
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