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Tomb of the Mask (Мод, Много денег)

Tomb of the Mask (Мод, Много денег) 1.18.0

29
6
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Playgendary Limited
Версия:
1.18.0
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
id приложения:
com.playgendary.tom
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
29
Комментарии:
0
Просмотров:
8 294

Добро пожаловать в захватывающий мир Tomb of the Mask! В этой игре вас ожидают странные и загадочные лабиринты, полные приключений и опасностей. Чтобы успешно преодолеть эти лабиринты, вам необходимо найти соответствующие им маски.


Вам предстоит исследовать каждый уровень и находить специальные маски, которые помогут вам преодолеть преграды и выбраться из лабиринта. Каждый уровень представляет собой отдельную загадку, и с каждым новым раундом задачи становятся все сложнее. Вашими главными целями будут поиск и сбор подарочных коробок, на которых написаны числа. Эти числа позволят вам изменить лимит времени для каждого раунда, что поможет вам преодолеть сложности и испытания.


Кроме того, в игре представлены дополнительные подсказки, которые могут помочь вам выполнить задания. Используйте их мудро, чтобы найти верное решение и продвигаться дальше. Погрузитесь в захватывающий мир Tomb of the Mask, исследуйте лабиринты, собирайте маски и решайте головоломки, чтобы достичь успеха. Готовьтесь к захватывающему приключению и станьте настоящим мастером лабиринтов!


Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные деньги;

Приобретены все маски;

Без рекламы.

 Теги темы: Пиксельная, Много денег

Скачать Tomb of the Mask (Мод, Много денег) 1.18.0 взлом

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Скачать Tomb of the Mask (Мод, Много денег) 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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