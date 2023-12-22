Добро пожаловать в захватывающий мир Tomb of the Mask! В этой игре вас ожидают странные и загадочные лабиринты, полные приключений и опасностей. Чтобы успешно преодолеть эти лабиринты, вам необходимо найти соответствующие им маски.





Вам предстоит исследовать каждый уровень и находить специальные маски, которые помогут вам преодолеть преграды и выбраться из лабиринта. Каждый уровень представляет собой отдельную загадку, и с каждым новым раундом задачи становятся все сложнее. Вашими главными целями будут поиск и сбор подарочных коробок, на которых написаны числа. Эти числа позволят вам изменить лимит времени для каждого раунда, что поможет вам преодолеть сложности и испытания.





Кроме того, в игре представлены дополнительные подсказки, которые могут помочь вам выполнить задания. Используйте их мудро, чтобы найти верное решение и продвигаться дальше. Погрузитесь в захватывающий мир Tomb of the Mask, исследуйте лабиринты, собирайте маски и решайте головоломки, чтобы достичь успеха. Готовьтесь к захватывающему приключению и станьте настоящим мастером лабиринтов!