Описание

Управляйте своим танком в динамичных боях и сокрушайте противников с помощью специального оружия, такого как ракеты, лазерные лучи и многое другое!





Tank Stars — это ваша единственная остановка для всех танковых сражений, которые вам нужны. Имея на выбор различные транспортные средства, вы устроите зрелищную демонстрацию силы. В игре есть все, что должно быть в хорошей аркадной игре: множество взрывов, красочная мультяшная графика, военная музыка и беспричинное насилие, которое намного лучше, чем любой реальный конфликт, с которым вы когда-либо сталкивались.





Tank Stars — ваш выбор номер один, когда дело доходит до динамичных, взрывных развлечений с захватывающей мультяшной графикой и плавным геймплеем, который никогда не надоест вам! Скачайте данную игру прямо сейчас и станьте лучшим командиром танка в городе.