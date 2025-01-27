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Tank Stars (Много денег/мод меню)

Tank Stars (Много денег/мод меню) 2.5.7

Захватывающие танковые сражения с ракетами и лазерами
186
23
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Версия:
2.5.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Playgendary
Категория:
Аркады / Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
34 632
Скриншоты
Описание

Управляйте своим танком в динамичных боях и сокрушайте противников с помощью специального оружия, такого как ракеты, лазерные лучи и многое другое!


Tank Stars — это ваша единственная остановка для всех танковых сражений, которые вам нужны. Имея на выбор различные транспортные средства, вы устроите зрелищную демонстрацию силы. В игре есть все, что должно быть в хорошей аркадной игре: множество взрывов, красочная мультяшная графика, военная музыка и беспричинное насилие, которое намного лучше, чем любой реальный конфликт, с которым вы когда-либо сталкивались.


Tank Stars — ваш выбор номер один, когда дело доходит до динамичных, взрывных развлечений с захватывающей мультяшной графикой и плавным геймплеем, который никогда не надоест вам! Скачайте данную игру прямо сейчас и станьте лучшим командиром танка в городе.


Информация о модах
  • Неограниченное количество драгоценных камней/монет/сундуков
  • Реклама не куплена
  • Премиум куплен



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 Теги темы: Много денег, Мод меню

Скачать Tank Stars (Много денег/мод меню) v2.5.7 MOD APK

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Скачать Tank Stars (Много денег/мод меню) 200 Мб Ссылка 2 200 Мб
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Отзывы о Tank Stars (Много денег/мод меню)


Комментарии (1)
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Hux
Hux 6 марта 2023 00:46
Спасибо, все работает)
+4
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