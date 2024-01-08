Остров Пингвинов — пышный, пышный остров, не похожий ни на что, что вы когда-либо видели. С разнообразным ландшафтом для изучения и стаей любопытных, умных пингвинов, за которыми можно наблюдать и играть. Присоединяйтесь к отряду ярких и очаровательных пингвинов острова в приключении, полном исследований, строительства и многого другого. Когда вы не путешествуете в одиночку, смотрите, как наше сообщество игроков создает свои собственные истории на острове, или смотрите видео, которые мы собрали со всего мира.





Откройте для себя совершенно новый мир с Penguin Isle, который сильно отличается от всех ваших любимых игр. Играйте с реалистичной физикой, создавайте структуры, как никогда раньше, исследуйте захватывающий ландшафт, полный сюрпризов на каждом углу - это невероятный опыт!