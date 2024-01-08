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Остров пингвинов (Мод Меню)

Остров пингвинов (Мод Меню) 1.73.0

39
11
Скачать (103 Мб)
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Версия:
1.73.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Habby
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 103 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
49 060

Остров Пингвинов — пышный, пышный остров, не похожий ни на что, что вы когда-либо видели. С разнообразным ландшафтом для изучения и стаей любопытных, умных пингвинов, за которыми можно наблюдать и играть. Присоединяйтесь к отряду ярких и очаровательных пингвинов острова в приключении, полном исследований, строительства и многого другого. Когда вы не путешествуете в одиночку, смотрите, как наше сообщество игроков создает свои собственные истории на острове, или смотрите видео, которые мы собрали со всего мира.


Откройте для себя совершенно новый мир с Penguin Isle, который сильно отличается от всех ваших любимых игр. Играйте с реалистичной физикой, создавайте структуры, как никогда раньше, исследуйте захватывающий ландшафт, полный сюрпризов на каждом углу - это невероятный опыт!


Скриншоты

Информация о модах

  • Мод меню
  • Много денег



 Теги темы: Мод меню, Много денег

Скачать Остров пингвинов (Мод Меню) 1.73.0 взлом

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Скачать Остров пингвинов (Мод Меню) 103 Мб Ссылка 2 103 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Остров пингвинов (Мод Меню)


Комментарии (5)
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Евгения
Евгения 4 июня 2023 17:53
Мод не запускается выплывает окно, я его закрываю идёт типо прогрузка игры и она вылетает перезахожу и тоже самое
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 2 марта 2023 16:31
Arthur Mallinikov, Здравствуйте, скоро обновим
+7
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Arthur Mallinikov
Arthur Mallinikov 2 марта 2023 13:40
Здравствуйте, когда вы обновите игру?
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 12 февраля 2023 00:00
Soha, Спасибо за комментарий
+4
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Soha
Soha 11 февраля 2023 22:50
Благодарю, мод работает, как и заявлено
+4
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