android-1.ru / Игры / На русском / Euro Bus Simulator: автобусные (Мод, Много денег)
Euro Bus Simulator: автобусные (Мод, Много денег)

Euro Bus Simulator: автобусные (Мод, Много денег) 0.55

1
0
Скачать (95 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HubG Simulations
Версия:
0.55
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 95 Мб
id приложения:
com.hgs.usbus2021.hgs
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 100

Нажмите на педаль газа до упора в популярном симуляторе вождения. Euro Bus Simulator: Bus games — еще один симулятор вождения, в котором игрокам предлагается насладиться полетом за рулем пассажирского автобуса, развозящего людей по разным уголкам. Игра хороша увлекательной графикой и удобным управлением, обладающим определенной степенью реалистичности.


Цель этого симулятора вождения — набрать как можно больше очков за отведенное разработчиками время. В игре хорошая графика с захватывающим качеством, и она тоже сложная.


В игре хорошая графика и удобное управление с определенной степенью реалистичности. Испытайте вождение под дождем, вождение в сильный снег и вождение в темную ночь. Европа ждет вас! Попробуйте, позвольте себе быть водителем, сидящим за рулем битком набитого пассажирского автобуса. Почувствуйте прилив адреналина, когда едете по шоссе со скоростью 50 миль в час по узким улочкам!


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Euro Bus Simulator: автобусные (Мод, Много денег) 0.55 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Euro Bus Simulator: автобусные (Мод, Много денег) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
БОЕГУСЕНИ (Мод, Много яблок)
БОЕГУСЕНИ (Мод, Много яблок)
Версия: 1.2.9.5452
Подружки на Шоппинге: Одевалки (Мод, Бесплатные награды)
Подружки на Шоппинге: Одевалки (Мод, Бесплатные награды)
Версия: 1.8
Scary Elevator: Juan Survival (Мод, Бесплатные награды)
Scary Elevator: Juan Survival (Мод, Бесплатные награды)
Версия: 1.0.15
Idle Cruise Ship Simulator (Мод, Много денег)
Idle Cruise Ship Simulator (Мод, Много денег)
Версия: 1.1.7
Age Sim (Real Life) (Мод, Много денег)
Age Sim (Real Life) (Мод, Много денег)
Версия: 2.8.12
Симулятор русского гаишника 3D (Мод, Много денег)
Симулятор русского гаишника 3D (Мод, Много денег)
Версия: 16.1.3
Myths of Moonrise (Полная версия)
Myths of Moonrise (Полная версия)
Версия: 1.23.1
Tap Hero: Idle RPG Clicker (Мод меню)
Tap Hero: Idle RPG Clicker (Мод меню)
Версия: 0.8.25

Отзывы о Euro Bus Simulator: автобусные (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив