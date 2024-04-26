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Age Sim (Real Life) (Мод, Много денег)

Age Sim (Real Life) (Мод, Много денег) 2.8.7

Переживите все этапы жизни и создайте уникальный облик для вашего персонажа
20
5
Скачать (160 Мб)
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Требования:
Android 8.1
Разработчик:
USPEX Games LTD
Версия:
2.8.7
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 160 Мб
id приложения:
com.MaxFunGames.RealLife
Русский язык:
Есть
Лайков:
20
Комментарии:
1
Просмотров:
27 332

Age Sim - это увлекательный симулятор жизни, который позволяет вам пережить различные этапы жизни, начиная с детства и заканчивая взрослой жизнью. В этой игре вы полностью контролируете судьбу своего персонажа и имеете свободу выбора в создании его виртуальной жизни.


Одним из ключевых аспектов игры является возможность настройки внешнего вида вашего персонажа. Вы можете создать уникальный и персональный облик для вашего сима, настраивая детали его внешности до мельчайших подробностей. Это позволяет вам придавать своему персонажу уникальный стиль и внешний вид.


Важным элементом игры также является забота о благополучии вашего сима. Вы можете влиять на его физическое и эмоциональное состояние, стремясь сделать его счастливым и успешным в жизни. Age Sim предоставляет вам возможность исследовать разные аспекты жизни, принимать важные решения и наблюдать, как они влияют на жизнь вашего персонажа. Если вы любите симуляторы и хотите создать уникальный персонаж, эта игра точно стоит вашего внимания.


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченная покупка золота
  • ПроЛайф куплен.
  • God-Mod куплен.
  • НЕТ купленных объявлений.
 Теги темы: Много денег

Скачать Age Sim (Real Life) (Мод, Много денег) 2.8.7 взлом

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Скачать Age Sim (Real Life) (Мод, Много денег)
160 Мб
Ссылка 2
160 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Age Sim (Real Life) (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Гость Дарья
Гость Дарья 26 апреля 2024 18:17
Можно обновить на версию2.6.25
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