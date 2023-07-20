Nuclear Day (Мод, Много воды) 0.135.0
Испытайте свои способности выживания в условиях постапокалипсиса
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Somnium Fabri
Версия:
0.135.0
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 20:50
Возраст:
Требуется места:
≈ 560 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
17
Комментарии:
1
Просмотров:
8 205
Nuclear Day - Завораживающая игра на выживание с неповторимой атмосферой. В игре вам предстоит выживать в городе пораженным ядерными взрывами. сможете ли вы выживать в мире где произошла война, а за ней - болезни, голод и страдания. Найдите пропавшие документы и сделайте выбор, спасти оставшихся людей или оставить их умирать. Поэтому полагайтесь только на себя. Необходимо обеспечить убежище, собрать еду и припасы, остерегаться мародеров и болезней, голода и холода, а также множества других факторов, которые очевидны и не являются очевидными. При этом мир будет регулярно меняться, заставляя участников приспосабливаться и постоянно собирать полезную информацию об окружающей среде.
Информация о модах
- Бесконечные деньги
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Скачать Nuclear Day (Мод, Много воды) 0.135.0 взлом
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