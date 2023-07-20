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Nuclear Day (Мод, Много воды)

Nuclear Day (Мод, Много воды) 0.135.0

Испытайте свои способности выживания в условиях постапокалипсиса
17
1
Скачать (560 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Somnium Fabri
Версия:
0.135.0
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 560 Мб
id приложения:
com.Somniumfabri.Nuclearday
Русский язык:
Есть
Лайков:
17
Комментарии:
1
Просмотров:
8 205

Nuclear Day - Завораживающая игра на выживание с неповторимой атмосферой. В игре вам предстоит выживать в городе пораженным ядерными взрывами. сможете ли вы выживать в мире где произошла война, а за ней - болезни, голод и страдания. Найдите пропавшие документы и сделайте выбор, спасти оставшихся людей или оставить их умирать. Поэтому полагайтесь только на себя. Необходимо обеспечить убежище, собрать еду и припасы, остерегаться мародеров и болезней, голода и холода, а также множества других факторов, которые очевидны и не являются очевидными. При этом мир будет регулярно меняться, заставляя участников приспосабливаться и постоянно собирать полезную информацию об окружающей среде.


Скриншоты

Информация о модах
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 Теги темы: Много денег

Скачать Nuclear Day (Мод, Много воды) 0.135.0 взлом

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Скачать Nuclear Day (Мод, Много воды) 560 Мб Ссылка 2 560 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Nuclear Day (Мод, Много воды)


Комментарии (1)
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я
я 26 февраля 2024 06:19
Всем привет
Отличная игра, побольше таких бы 👍⭐
Спасибочки за хорошие игры 🌟
+1
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