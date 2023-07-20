Nuclear Day - Завораживающая игра на выживание с неповторимой атмосферой. В игре вам предстоит выживать в городе пораженным ядерными взрывами. сможете ли вы выживать в мире где произошла война, а за ней - болезни, голод и страдания. Найдите пропавшие документы и сделайте выбор, спасти оставшихся людей или оставить их умирать. Поэтому полагайтесь только на себя. Необходимо обеспечить убежище, собрать еду и припасы, остерегаться мародеров и болезней, голода и холода, а также множества других факторов, которые очевидны и не являются очевидными. При этом мир будет регулярно меняться, заставляя участников приспосабливаться и постоянно собирать полезную информацию об окружающей среде.