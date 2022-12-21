android-1.ru / Игры / Без интернета / Botworld Adventure (Мод, Бесплатные покупки)
Botworld Adventure (Мод, Бесплатные покупки)

Botworld Adventure (Мод, Бесплатные покупки) 1.22.3

15
5
Скачать (520 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Featherweight
Версия:
1.22.3
Категория:
Без интернета / Ролевые / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 520 Мб
id приложения:
com.featherweightgames.fx
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
15
Комментарии:
3
Просмотров:
13 265

Исследуйте огромный мир и покорите мир ботов! Играйте в Botworld Adventure и получайте удовольствие, исследуя огромный открытый мир размером с Китай! Вы сможете исследовать мир Botworld и познакомиться со своими крошечными друзьями-исследователями. Вы также сможете путешествовать на лодке, самолете или даже космическом корабле!


Вы хотите построить парк развлечений или фабрику? В Botworld Adventure есть множество уникальных концепций, позволяющих создать собственный мир, управляемый ботами. Игра все еще находится в разработке, но ранние пользователи получат доступ к игре до того, как она появится на рынке. Получите доступ к игре и узнайте о ней больше, нажав здесь.


Отправляйтесь в огромный открытый мир, он красив и разнообразен и конечно же, вы можете начать его исследовать. Войдите в новую среду, познакомьтесь с разнообразными персонажами, соберите редкие сокровища и раскройте множество секретов, скрытых в Botworld. Вы можете свободно исследовать множество густых лесов и засушливых пустынь, но убедитесь, что у вас есть сильная команда ботов, потому что вы никогда не знаете, что вас ждет. Сражайтесь со множеством уникальных противников, собирайте ресурсы и открывайте новых персонажей.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • режим бога
  • Бесплатный шоппинг

МОД 2

  • Объявления о вознаграждении
  • Неограниченные деньги (большое количество валют можно использовать даже при 0)
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Botworld Adventure (Мод, Бесплатные покупки) 1.22.3 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Botworld Adventure (Мод, Бесплатные покупки) 520 Мб Ссылка 2 520 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Blade Runner Rogue
Blade Runner Rogue
Версия: 15.3.1.2693
My City : Друзья
My City : Друзья
Версия: 3.0.0
Dr. Panda: Грузовики (Мод, Unlocked)
Dr. Panda: Грузовики (Мод, Unlocked)
Версия: 21.2.61
Idle Tiktoker Симулятор: Стань звездой Тик Тока (Мод, Бесплатные покупки)
Idle Tiktoker Симулятор: Стань звездой Тик Тока (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.1.13
монстр Защита король (Мод, Много бриллиантов)
монстр Защита король (Мод, Много бриллиантов)
Версия: 1.2.8
Балерина-фигуристка - Танцы на льду (Мод, Unlocked)
Балерина-фигуристка - Танцы на льду (Мод, Unlocked)
Версия: 1.5.8
WG2021 (Мод, Unlocked)
WG2021 (Мод, Unlocked)
Версия: 2021.3.1
Idle Animal Evolution (Мод, Много алмазов)
Idle Animal Evolution (Мод, Много алмазов)
Версия: 1.02

Отзывы о Botworld Adventure (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (3)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Lensifal
Lensifal Администраторы 18 июня 2023 11:55
Император Вектор,
спасибо за отзыв
0
Ответить
Император Вектор
Император Вектор 18 июня 2023 11:55
Классная игра, спасибо за мод
+2
Ответить
Raph
Raph 20 октября 2022 23:08
Игра вылетает призапуске. Как на планшете так и на телефоне.😒
0
Ответить