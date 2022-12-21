Исследуйте огромный мир и покорите мир ботов! Играйте в Botworld Adventure и получайте удовольствие, исследуя огромный открытый мир размером с Китай! Вы сможете исследовать мир Botworld и познакомиться со своими крошечными друзьями-исследователями. Вы также сможете путешествовать на лодке, самолете или даже космическом корабле!





Вы хотите построить парк развлечений или фабрику? В Botworld Adventure есть множество уникальных концепций, позволяющих создать собственный мир, управляемый ботами. Игра все еще находится в разработке, но ранние пользователи получат доступ к игре до того, как она появится на рынке. Получите доступ к игре и узнайте о ней больше, нажав здесь.





Отправляйтесь в огромный открытый мир, он красив и разнообразен и конечно же, вы можете начать его исследовать. Войдите в новую среду, познакомьтесь с разнообразными персонажами, соберите редкие сокровища и раскройте множество секретов, скрытых в Botworld. Вы можете свободно исследовать множество густых лесов и засушливых пустынь, но убедитесь, что у вас есть сильная команда ботов, потому что вы никогда не знаете, что вас ждет. Сражайтесь со множеством уникальных противников, собирайте ресурсы и открывайте новых персонажей.