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Hero Hunters (Мод Меню)

Hero Hunters (Мод Меню) 8.1.1

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Hothead Games
Версия:
8.1.1
Категория:
На русском / Ролевые / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
com.hotheadgames.google.free.survivors
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
2 851

Hero Hunters - это захватывающий шутер MOBA, созданный известным издателем, который уже покорил сердца геймеров с игрой "Kill the Hothead Virus of Hothead Game". Эта новая игра обещает увлекательный игровой опыт на долгое время и предоставляет игрокам возможность погрузиться в мир боев и приключений.


Игра "Hero Hunters" представляет собой совершенный шутер MOBA, разработанный специально для умных мобильных устройств. Это означает, что вы сможете наслаждаться высококачественной графикой и увлекательным геймплеем прямо на своем смартфоне или планшете.


Основным аспектом игры является битва героев в реальном времени. Выбирайте своего персонажа, оснащенного уникальными способностями, и вступайте в захватывающие сражения против других игроков. Развивайте своих героев, улучшайте их навыки и стратегию, чтобы стать настоящим героем и побеждать в сражениях.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Сбросить врага
  • Неограниченные боеприпасы
 Теги темы: Мод меню

Скачать Hero Hunters (Мод Меню) 8.1.1 взлом

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Скачать Hero Hunters (Мод Меню) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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