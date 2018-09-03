Приготовьтесь к сладкому приключению в игре Sweet Escapes! Вас ждёт мир, полный вкусняшек и уютных кондитерских, которые нуждаются в вашей помощи. Вместе с очаровательными животными вы пробуетесь в роли кондитера и решаете увлекательные головоломки "три в ряд" для сбора необходимых ингредиентов и украшений. С каждой успешной головоломкой вы приближаетесь к мечте о своей собственной кондитерской империи.





Используйте свои навыки и стратегии, чтобы собирать максимальное количество монет и ингредиентов. Это позволит вам создавать и продавать известные торты, пирожные и другие сладости, делая вашу кондитерскую самой популярной в городе. Не забывайте следить за обновлениями, ведь каждый вторник вас ждут новые, еще более сложные и интересные уровни, а также уникальные рецепты и персонажи. Игра Sweet Escapes не даст вам скучать, каждое пройденное задание принесет новые возможности, друзей и, конечно же, вкусные угощения!