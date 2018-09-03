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Sweet Escapes (Мод, Много звёзд)

Sweet Escapes (Мод, Много звёзд) 9.7.622

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Версия:
9.7.622
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Redemption Games, Inc.
Категория:
Без интернета / На русском / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 151 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 124

Приготовьтесь к сладкому приключению в игре Sweet Escapes! Вас ждёт мир, полный вкусняшек и уютных кондитерских, которые нуждаются в вашей помощи. Вместе с очаровательными животными вы пробуетесь в роли кондитера и решаете увлекательные головоломки "три в ряд" для сбора необходимых ингредиентов и украшений. С каждой успешной головоломкой вы приближаетесь к мечте о своей собственной кондитерской империи.


Используйте свои навыки и стратегии, чтобы собирать максимальное количество монет и ингредиентов. Это позволит вам создавать и продавать известные торты, пирожные и другие сладости, делая вашу кондитерскую самой популярной в городе. Не забывайте следить за обновлениями, ведь каждый вторник вас ждут новые, еще более сложные и интересные уровни, а также уникальные рецепты и персонажи. Игра Sweet Escapes не даст вам скучать, каждое пройденное задание принесет новые возможности, друзей и, конечно же, вкусные угощения!


Скриншоты

Информация о модах

1. НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ

2. НЕОГРАНИЧЕННАЯ ЖИЗНЬ

3. БЕЗ РЕКЛАМЫ

 Теги темы: Много звёзд

Скачать Sweet Escapes (Мод, Много звёзд) 9.7.622 взлом

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Скачать Sweet Escapes (Мод, Много звёзд) 151 Мб Ссылка 2 151 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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