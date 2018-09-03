Sweet Escapes (Мод, Много звёзд) 9.7.622
Приготовьтесь к сладкому приключению в игре Sweet Escapes! Вас ждёт мир, полный вкусняшек и уютных кондитерских, которые нуждаются в вашей помощи. Вместе с очаровательными животными вы пробуетесь в роли кондитера и решаете увлекательные головоломки "три в ряд" для сбора необходимых ингредиентов и украшений. С каждой успешной головоломкой вы приближаетесь к мечте о своей собственной кондитерской империи.
Используйте свои навыки и стратегии, чтобы собирать максимальное количество монет и ингредиентов. Это позволит вам создавать и продавать известные торты, пирожные и другие сладости, делая вашу кондитерскую самой популярной в городе. Не забывайте следить за обновлениями, ведь каждый вторник вас ждут новые, еще более сложные и интересные уровни, а также уникальные рецепты и персонажи. Игра Sweet Escapes не даст вам скучать, каждое пройденное задание принесет новые возможности, друзей и, конечно же, вкусные угощения!
1. НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ
2. НЕОГРАНИЧЕННАЯ ЖИЗНЬ
3. БЕЗ РЕКЛАМЫ
Скачать Sweet Escapes (Мод, Много звёзд) 9.7.622 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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