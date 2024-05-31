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MotorBike (Мод, Без рекламы)

MotorBike (Мод, Без рекламы) 2.4.4

7
4
Скачать (285 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Wolves Interactive
Версия:
2.4.4
Категория:
Без интернета / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 285 Мб
id приложения:
com.wolvesinteractive.traffictourbike
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
7
Комментарии:
0
Просмотров:
5 028

MotorBike – это гонки на мотоциклах, где участники могут соревноваться с другими на сверкающих дрэг-байках. Игра позволяет погрузиться в мир виртуальных гонок благодаря потрясающей графике и впечатляющим визуальным эффектам. Вас ждут уникальные игровые моменты, которые трудно найти в других играх. Для того чтобы ощутить полный реализм и адреналин от скорости мотоцикла, MotorBike оборудована сложной системой управления. Хотя каждый элемент управления многофункционален, особое внимание уделяется коробке передач.


Она не только добавляет реализм, но и становится ключевым элементом для преодоления препятствий на различных трассах. Динамическая физика движения также делает езду по городским улицам еще более захватывающей. Чтобы победить в гонке, игрокам необходимо не просто быстро двигаться, но и правильно управлять коробкой передач. Это требует мастерства, особенно когда перед вами сложные испытания, где необходимо использовать конкретную передачу. Несмотря на начальную сложность, с течением времени каждый сможет ощутить всю глубину и сложность управления мотоциклом.




Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • МОД МЕНЮ
  • Все автомобили открыты
  • Бесплатные покупки за деньги и золото

Мод 2

  • Неограниченное нитро (доступно в гонке, у которой есть нитро)
  • Меньше рекламы (по-прежнему присутствует)



 Теги темы: Без рекламы

Скачать MotorBike (Мод, Без рекламы) 2.4.4 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
285 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
285 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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