Subway Princess Runner - это захватывающий бесконечный раннер, который сочетает в себе волнение сбора монет и навыки ухода от препятствий. В этой игре вам предстоит участвовать в захватывающих погонях, бегать от полиции и уклоняться от приближающихся автобусов и поездов.





Используйте свои реакции и ловкость, чтобы успешно преодолевать барьеры, прыгая вверх и вниз, чтобы избежать препятствий. Двигайтесь гибко, чтобы ничто не могло вас остановить, и собирайте различные инструменты, которые помогут вам собирать монеты и успешно сбежать от погони.





Subway Princess Runner предоставляет вам возможность проверить свои навыки реакции и бега, а также насладиться захватывающей игрой, которая подарит вам незабываемые моменты азарта и веселья. Готовьтесь к захватывающей гонке и покажите, насколько далеко вы сможете убежать!