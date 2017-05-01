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Subway Princess Runner (Мод, Много денег)

Subway Princess Runner (Мод, Много денег) 8.0.2

8
2
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Ivy
Версия:
8.0.2
Категория:
Без интернета / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.rioo.runnersubway
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
2 370

Subway Princess Runner - это захватывающий бесконечный раннер, который сочетает в себе волнение сбора монет и навыки ухода от препятствий. В этой игре вам предстоит участвовать в захватывающих погонях, бегать от полиции и уклоняться от приближающихся автобусов и поездов.


Используйте свои реакции и ловкость, чтобы успешно преодолевать барьеры, прыгая вверх и вниз, чтобы избежать препятствий. Двигайтесь гибко, чтобы ничто не могло вас остановить, и собирайте различные инструменты, которые помогут вам собирать монеты и успешно сбежать от погони.


Subway Princess Runner предоставляет вам возможность проверить свои навыки реакции и бега, а также насладиться захватывающей игрой, которая подарит вам незабываемые моменты азарта и веселья. Готовьтесь к захватывающей гонке и покажите, насколько далеко вы сможете убежать!


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

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Скачать Subway Princess Runner (Мод, Много денег) 8.0.2 взлом

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Скачать Subway Princess Runner (Мод, Много денег)
130 Мб
Ссылка 2
130 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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