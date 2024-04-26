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Endless Nightmare: Weird Hospital - Horror Games (Мод, Много патронов)

Endless Nightmare: Weird Hospital - Horror Games (Мод, Много патронов) 1.3.3

21
4
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Версия:
1.3.3
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
707 INTERACTIVE: Fun Epic Casual Games
Категория:
Без интернета / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 245 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 064

Погрузитесь в мир ужасов с игрой "Endless Nightmare: Weird Hospital"! В этой захватывающей игре рассказывается о Джеймсе, чья миссия - находить странные элементы в больнице. Однако, когда он попадает в опасное место, полное врагов, его задача становится намного сложнее. Джеймсу предстоит путешествовать по больнице в поисках улик, оружия и способов сражаться с появляющимися врагами.


Игровой процесс обещает увлекательные испытания, которые понравятся любому игроку. Не забывайте обновлять свое оружие после прохождения стандартных уровней, чтобы быть готовым к новым вызовам. Ваш персонаж, инспектор по имени Джеймс, отправляется на исследование проблем, связанных с Говардом, но его путь пересекают ужасные сущности, закутанные в черные ткани.


Чтобы выжить, вам придется использовать свое оружие, чтобы прикончить этих монстров, но будьте осторожны: каждый шаг влечет за собой новую опасность. Готовьтесь к настоящей борьбе за выживание в мрачных коридорах больницы, где каждый поворот может привести к новому испытанию. Сможете ли вы преодолеть все ужасы и раскрыть тайны этого странного места? Ответьте на этот вопрос, играя в "Endless Nightmare: Weird Hospital"!



Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • Неограниченные ресурсы
  • Неограниченное количество пуль


MOD V2

  • РЕЖИМ БОГА
  • ГЛУПОЙ ВРАГ
 Теги темы: Хоррор, Много патронов, Встроенный кэш

Скачать Endless Nightmare: Weird Hospital - Horror Games (Мод, Много патронов) 1.3.3 взлом

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MOD V1 245 Мб MOD V2 245 Мб MOD V1 (Ссылка 1) 245 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 245 Мб

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