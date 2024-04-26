Погрузитесь в мир ужасов с игрой "Endless Nightmare: Weird Hospital"! В этой захватывающей игре рассказывается о Джеймсе, чья миссия - находить странные элементы в больнице. Однако, когда он попадает в опасное место, полное врагов, его задача становится намного сложнее. Джеймсу предстоит путешествовать по больнице в поисках улик, оружия и способов сражаться с появляющимися врагами.





Игровой процесс обещает увлекательные испытания, которые понравятся любому игроку. Не забывайте обновлять свое оружие после прохождения стандартных уровней, чтобы быть готовым к новым вызовам. Ваш персонаж, инспектор по имени Джеймс, отправляется на исследование проблем, связанных с Говардом, но его путь пересекают ужасные сущности, закутанные в черные ткани.





Чтобы выжить, вам придется использовать свое оружие, чтобы прикончить этих монстров, но будьте осторожны: каждый шаг влечет за собой новую опасность. Готовьтесь к настоящей борьбе за выживание в мрачных коридорах больницы, где каждый поворот может привести к новому испытанию. Сможете ли вы преодолеть все ужасы и раскрыть тайны этого странного места? Ответьте на этот вопрос, играя в "Endless Nightmare: Weird Hospital"!



