Для тех из вас, кто интересуется классической RPG-игрой с боковой прокруткой, нелегко создать игру, которая может полностью удовлетворить вас с точки зрения визуальных эффектов, общего игрового процесса, сюжетов и т. Д. Но, к счастью, Magic Rampage вполне способна чтобы его имя было указано в вашем окончательном списке игр RPG. Это еще одно приключение Дэна-Человека, в котором вы сможете уничтожить всех врагов, которые осмелятся встать на вашем пути. Тем не менее, вы должны быть готовы к следующим действиям, так как это будет легендарно.





Погрузитесь в бесконечные уровни удивительных подземелий, заполненных монстрами и врагами, с которыми вам предстоит столкнуться, препятствиями и головоломками для преодоления, интересными действиями и так далее. Станьте героем, так как вы выполняете серию эпических игровых действий в Magic Rampage. И в то же время весело проводите время, открывая все интересные функции и скрытые секреты на каждом из игровых уровней.