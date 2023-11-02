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Magic Rampage (Мод, Много денег)

Magic Rampage (Мод, Много денег) 6.2.7

201
30
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Версия:
6.2.7
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Asantee
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
68 241

Для тех из вас, кто интересуется классической RPG-игрой с боковой прокруткой, нелегко создать игру, которая может полностью удовлетворить вас с точки зрения визуальных эффектов, общего игрового процесса, сюжетов и т. Д. Но, к счастью, Magic Rampage вполне способна чтобы его имя было указано в вашем окончательном списке игр RPG. Это еще одно приключение Дэна-Человека, в котором вы сможете уничтожить всех врагов, которые осмелятся встать на вашем пути. Тем не менее, вы должны быть готовы к следующим действиям, так как это будет легендарно.


Погрузитесь в бесконечные уровни удивительных подземелий, заполненных монстрами и врагами, с которыми вам предстоит столкнуться, препятствиями и головоломками для преодоления, интересными действиями и так далее. Станьте героем, так как вы выполняете серию эпических игровых действий в Magic Rampage. И в то же время весело проводите время, открывая все интересные функции и скрытые секреты на каждом из игровых уровней.


Скриншоты

Информация о модах

  • Продажа зелья здоровья даст много денег (для работы мода необходимо перед его запуском отключить интернет, иначе продажа зелья даст 50 золота вместо 300+ млн).

Если мод вам не нужен - запускайте игру с интернетом.


 Теги темы: Много денег, Бродилки

Скачать Magic Rampage (Мод, Много денег) 6.2.7 взлом

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Скачать Magic Rampage (Мод, Много денег) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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