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Суперстилист: модный образ (Мод, Много денег)

Суперстилист: модный образ (Мод, Много денег) 3.3.00

Откройте собственную студию стиля и расширяйтесь
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18
Скачать (1.6 Гб)
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Версия:
3.3.00
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Crazy Labs by TabTale
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
82 622

Это идеальная игра о красоте и моде, которая имитирует настоящую Неделю моды. Вы модный дизайнер, и вы должны создавать новую линию одежды каждую неделю — работайте вместе с другими брендами, чтобы создать свою лучшую линию!


Получайте самые лучшие образы для своей новой линии одежды каждую неделю! Играйте с друзьями, делитесь забавными нарядами и демонстрируйте свой образ для идеальной модной фотосессии. Пополняйте свое портфолио, чтобы вас заметили крупные бренды, и вы станете следующей звездой моды. Станьте VIP-участником и получите однодневный доступ ко всем Премиум-функциям, включая эксклюзивный дизайн, скидки и многое другое.


Суперстилист — гуру моды и стиля - Станьте гением шоппинга и зарабатывайте много денег на своих талантах, становитесь суперстилистом! К вам будут обращаться простые потребители и супер звёзды мирового масштаба. Создавайте великолепные образы своим клиентам, делайте фотографии со своими клиентами и посещайте популярные мероприятия. Сделайте так, что-бы весь мир знал о вашем мастерстве творить. Открывайте собственную студию стиля, набирайте свою базу постоянных клиентов и постепенно расширяйтесь. Покупайте модную одежду и аксессуары. Справляйтесь со своими задачами вовремя, для получения полной прибыли.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченная энергия
  • Скорость игры
 Теги темы: Встроенный кэш, Много денег, Для детей

Скачать Суперстилист: модный образ (Мод, Много денег) 3.3.00 взлом

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Скачать Суперстилист: модный образ (Мод, Много денег) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Суперстилист: модный образ (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
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12naxymka
12naxymka 9 апреля 2024 23:42
Работает))Еся(гость), ну что?
0
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Kandidat281
Kandidat281 19 февраля 2024 17:37
Еся(гость), видимо ещё качается 🙂Сразу не понял, нет комментария, значит работает 🙂
0
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Еся(гость)
Еся(гость) 5 декабря 2022 16:49
Жду пока скачается если не будет работать напишу
+17
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