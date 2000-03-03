Это идеальная игра о красоте и моде, которая имитирует настоящую Неделю моды. Вы модный дизайнер, и вы должны создавать новую линию одежды каждую неделю — работайте вместе с другими брендами, чтобы создать свою лучшую линию!





Получайте самые лучшие образы для своей новой линии одежды каждую неделю! Играйте с друзьями, делитесь забавными нарядами и демонстрируйте свой образ для идеальной модной фотосессии. Пополняйте свое портфолио, чтобы вас заметили крупные бренды, и вы станете следующей звездой моды. Станьте VIP-участником и получите однодневный доступ ко всем Премиум-функциям, включая эксклюзивный дизайн, скидки и многое другое.





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