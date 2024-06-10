В Idle Guy игрок вступает в роль безработного человека, который стремится достичь должности президента Всемирного банка до того, как умрет от старости. Вашей задачей будет контроль над здоровьем и счастьем вашего персонажа, постепенное развитие его карьеры, получение высшего образования, продвижение по службе и управление финансовыми активами на фондовом рынке.





В игре вам предстоит принимать решения и выбирать оптимальные пути развития для своего персонажа. Вы можете улучшать его навыки и накапливать опыт, чтобы повысить свои шансы на успех в карьере. Каждое ваше действие будет влиять на здоровье и счастье вашего персонажа, поэтому вам придется балансировать между работой, отдыхом и личным временем.





В процессе игры вам будут доступны различные возможности для повышения своего образования и получения новых навыков. Вы сможете проходить обучение, посещать университеты и улучшать свои финансовые знания. Кроме того, вы сможете инвестировать в фондовый рынок, чтобы увеличить свое состояние и обеспечить финансовую стабильность в будущем. Idle Guy предлагает увлекательный игровой процесс, где вы будете прокладывать путь своего персонажа от безработицы до достижения высокой должности в финансовой индустрии. Вы сможете следить за прогрессом своего персонажа, видеть его рост и достижения, а также сталкиваться с различными вызовами на пути к успеху.