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Зомби Ферма (Мод, Много денег)

Зомби Ферма (Мод, Много денег) 4.52.1

34
10
Скачать (180 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
VIZOR APPS LTD.
Версия:
4.52.1
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 180 Мб
id приложения:
com.vizorinteractive.zombiesettlersv2
Русский язык:
Есть
Лайков:
34
Комментарии:
3
Просмотров:
31 950

Зомби Ферма (Мод, Много денег) - Очень весёлая зомби игра, окунись в красочный мир живых мертвецов, пройди путь по дикому острову, раскрой загадку этих существ. Твоя основная задача, найти противоядие от чумы которая поразила тебя! Выполняй многочисленные квесты, выращивай фрукты и цветы, свари зомбиум.


Построй здания, украшай собственный остров, это всё ради того что-бы зомби стали людьми, почувствовали жизнь. Управляй послушными работниками, развивай труд на островах, лесорубы, рыбаки и другие рабочие помогут отыскать заветное лекарство. Путешествуй и исследуй другие острова, отправляйся к берегами предков, открой тайну, вылечи народ - отправляйся на поиск любви!


Скриншоты

Информация о модах
  • Много денег
 Теги темы: Много денег, Зомби, фермы

Скачать Зомби Ферма (Мод, Много денег) 4.52.1 взлом

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Скачать Зомби Ферма (Мод, Много денег) 180 Мб Ссылка 2 180 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Зомби Ферма (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
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Валя
Валя 6 февраля 2024 11:59
Неоткрываются дополнительные острова
0
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Ната
Ната 25 июля 2023 07:33
Объясните пожалуйста как войти, требует интернет для входа, с интернетом как обычная игра
+2
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Людмила
Людмила 23 июня 2022 13:51
Зомби ферма ужасно тормозит-пожалуйста обновите!!!
-3
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