Зомби Ферма (Мод, Много денег) - Очень весёлая зомби игра, окунись в красочный мир живых мертвецов, пройди путь по дикому острову, раскрой загадку этих существ. Твоя основная задача, найти противоядие от чумы которая поразила тебя! Выполняй многочисленные квесты, выращивай фрукты и цветы, свари зомбиум.





Построй здания, украшай собственный остров, это всё ради того что-бы зомби стали людьми, почувствовали жизнь. Управляй послушными работниками, развивай труд на островах, лесорубы, рыбаки и другие рабочие помогут отыскать заветное лекарство. Путешествуй и исследуй другие острова, отправляйся к берегами предков, открой тайну, вылечи народ - отправляйся на поиск любви!