Зомби Ферма (Мод, Много денег) 4.52.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
VIZOR APPS LTD.
Версия:
4.52.1
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 21:04
Возраст:
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
34
Комментарии:
3
Просмотров:
31 950
Зомби Ферма (Мод, Много денег) - Очень весёлая зомби игра, окунись в красочный мир живых мертвецов, пройди путь по дикому острову, раскрой загадку этих существ. Твоя основная задача, найти противоядие от чумы которая поразила тебя! Выполняй многочисленные квесты, выращивай фрукты и цветы, свари зомбиум.
Построй здания, украшай собственный остров, это всё ради того что-бы зомби стали людьми, почувствовали жизнь. Управляй послушными работниками, развивай труд на островах, лесорубы, рыбаки и другие рабочие помогут отыскать заветное лекарство. Путешествуй и исследуй другие острова, отправляйся к берегами предков, открой тайну, вылечи народ - отправляйся на поиск любви!
Информация о модах
- Много денег
Скачать Зомби Ферма (Мод, Много денег) 4.52.1 взлом
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