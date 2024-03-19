Sniper 3D: снайпер 3д стрелялки игры без интернета (Много денег/мод меню) 4.38.2
Sniper 3D: снайпер 3д стрелялки игры без интернета - Представьте, что вы чувствуете себя настоящим ассасином, обладающим властью над жизнью и смертью. Вы устали ждать? Sniper 3D Assassin — лучший шутер. Готовы ли вы принять вызов? Присоединяйтесь к многопользовательской онлайн-игре, чтобы проверить свои навыки, это один из лучших шутеров от первого лица в 2017 году.
Участвуйте в битвах гильдий, чтобы стать снайпером-убийцей, и участвуйте в многопользовательской арене с реальными игроками со всего мира. В автономном режиме или в Интернете, это все ваше! Играй когда хочешь и сколько хочешь! О да, детка! Это один из видов бесплатных оффлайн стрелялок, которые не заставят вас скучать через несколько минут. Будь метким стрелком со своей легендарной снайперской винтовкой и покажи свои навыки благодаря великолепной способности стрелять в цель!
– МОД МЕНЮ
[НАСТРОЙКИ ИГРОКА]
– Неограниченные монеты
– Неограниченная энергия
– Активировать Премиум
– Удалить рекламу
– Уровень
[НАСТРОЙКИ ОРУЖИЯ]
— Неограниченные боеприпасы
— Высокий урон
— Без разброса
— Быстрая перезарядка
— Бесшумное оружие
— Скорострельность
MOD V2
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона [x1 – x1000]
- Максимальный боезапас
- Нет перезагрузки
- Нет разброса-отдачи
- Неограниченные кристаллы (вы не можете покупать оружие)
- Неограниченное золото
- Неограниченная энергия
- Доступны некоторые премиум-функции
- Объявления удалены
MOD V3
- Бесконечные деньги
- Разблокированы некоторые премиум-функции
- Удалить объявления
- МОД МЕНЮ:
- Бесконечные кристаллы
- 1000 патронов в обойме (отключается в ПВП)
- Отключить разброс пуль
- Высокая стабильность
- Бесшумное оружие
- Отключить повтор убийства
MOD V4
- Меню модов
- 3 категории: Модификации оружия, Модификации игрока, Событие
- Ползунок размера оружия x80 (гигантское оружие)
- Высокая стабильность
- Не разбегайтесь
- Неограниченные боеприпасы
- Быстрый огонь
- Автоматический огонь
- Hip Shot (Выстрел без прицеливания)
- Все оружие заглушено
- Высокий урон от оружия
- Высокая дальность оружия
- Нет перезагрузки
- Отключить камеру уничтожения
- Слайдер Max Zoom x300
- Мгновенная победа в World Ops (работайте и в режиме событий)
- Неограниченное количество монет
- Сбросить монеты (зарабатывайте или тратьте монеты для сброса)
- Неограниченная желтая энергия
- Сбросить желтую энергию
- Установить уровень игрока (значение заморозится, установите значение 0, чтобы разморозить/отключить мод.)
- Разблокировать весь регион
- Активировать премиум (поддельные данные, офлайн, разблокировать премиум-оружие для покупки, разблокировать возможность покупки оружия за монеты)
- Отключить рекламу
Моды событий: -
- Бог Мод
- Таймер заморозки
- Разморозить таймер
- Конец игры
- Спавн зомби-высокого танка
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