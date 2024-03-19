Sniper 3D: снайпер 3д стрелялки игры без интернета - Представьте, что вы чувствуете себя настоящим ассасином, обладающим властью над жизнью и смертью. Вы устали ждать? Sniper 3D Assassin — лучший шутер. Готовы ли вы принять вызов? Присоединяйтесь к многопользовательской онлайн-игре, чтобы проверить свои навыки, это один из лучших шутеров от первого лица в 2017 году.





Участвуйте в битвах гильдий, чтобы стать снайпером-убийцей, и участвуйте в многопользовательской арене с реальными игроками со всего мира. В автономном режиме или в Интернете, это все ваше! Играй когда хочешь и сколько хочешь! О да, детка! Это один из видов бесплатных оффлайн стрелялок, которые не заставят вас скучать через несколько минут. Будь метким стрелком со своей легендарной снайперской винтовкой и покажи свои навыки благодаря великолепной способности стрелять в цель!