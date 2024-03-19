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Sniper 3D: снайпер 3д стрелялки игры без интернета (Много денег/мод меню)

Sniper 3D: снайпер 3д стрелялки игры без интернета (Много денег/мод меню) 4.38.2

3
0
Скачать (195 Мб)
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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Fun Games For Free
Версия:
4.38.2
Категория:
Без интернета / На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 195 Мб
id приложения:
com.fungames.sniper3d
Русский язык:
Есть
Лайков:
3
Комментарии:
2
Просмотров:
82 600

Sniper 3D: снайпер 3д стрелялки игры без интернета - Представьте, что вы чувствуете себя настоящим ассасином, обладающим властью над жизнью и смертью. Вы устали ждать? Sniper 3D Assassin — лучший шутер. Готовы ли вы принять вызов? Присоединяйтесь к многопользовательской онлайн-игре, чтобы проверить свои навыки, это один из лучших шутеров от первого лица в 2017 году.


Участвуйте в битвах гильдий, чтобы стать снайпером-убийцей, и участвуйте в многопользовательской арене с реальными игроками со всего мира. В автономном режиме или в Интернете, это все ваше! Играй когда хочешь и сколько хочешь! О да, детка! Это один из видов бесплатных оффлайн стрелялок, которые не заставят вас скучать через несколько минут. Будь метким стрелком со своей легендарной снайперской винтовкой и покажи свои навыки благодаря великолепной способности стрелять в цель!


Скриншоты

Информация о модах

– МОД МЕНЮ


[НАСТРОЙКИ ИГРОКА]


– Неограниченные монеты

– Неограниченная энергия

– Активировать Премиум

– Удалить рекламу

– Уровень


[НАСТРОЙКИ ОРУЖИЯ]


— Неограниченные боеприпасы

— Высокий урон

— Без разброса

— Быстрая перезарядка

— Бесшумное оружие

— Скорострельность


MOD V2


  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона [x1 – x1000]
  • Максимальный боезапас
  • Нет перезагрузки
  • Нет разброса-отдачи
  • Неограниченные кристаллы (вы не можете покупать оружие)
  • Неограниченное золото
  • Неограниченная энергия
  • Доступны некоторые премиум-функции
  • Объявления удалены


MOD V3


  • Бесконечные деньги
  • Разблокированы некоторые премиум-функции
  • Удалить объявления
  • МОД МЕНЮ:
  1. Бесконечные кристаллы
  2. 1000 патронов в обойме (отключается в ПВП)
  3. Отключить разброс пуль
  4. Высокая стабильность
  5. Бесшумное оружие
  6. Отключить повтор убийства

MOD V4


  • Меню модов
  • 3 категории: Модификации оружия, Модификации игрока, Событие
  • Ползунок размера оружия x80 (гигантское оружие)
  • Высокая стабильность
  • Не разбегайтесь
  • Неограниченные боеприпасы
  • Быстрый огонь
  • Автоматический огонь
  • Hip Shot (Выстрел без прицеливания)
  • Все оружие заглушено
  • Высокий урон от оружия
  • Высокая дальность оружия
  • Нет перезагрузки
  • Отключить камеру уничтожения
  • Слайдер Max Zoom x300
  • Мгновенная победа в World Ops (работайте и в режиме событий)
  • Неограниченное количество монет
  • Сбросить монеты (зарабатывайте или тратьте монеты для сброса)
  • Неограниченная желтая энергия
  • Сбросить желтую энергию
  • Установить уровень игрока (значение заморозится, установите значение 0, чтобы разморозить/отключить мод.)
  • Разблокировать весь регион
  • Активировать премиум (поддельные данные, офлайн, разблокировать премиум-оружие для покупки, разблокировать возможность покупки оружия за монеты)
  • Отключить рекламу

Моды событий: -

  • Бог Мод
  • Таймер заморозки
  • Разморозить таймер
  • Конец игры
  • Спавн зомби-высокого танка


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Скачать Sniper 3D: снайпер 3д стрелялки игры без интернета (Много денег/мод меню) 4.38.2 взлом

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Много денег
195 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Sniper 3D: снайпер 3д стрелялки игры без интернета (Много денег/мод меню)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 18 января 2024 15:35
NoiR,
нету, потому что не обновляли его
+1
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NoiR
NoiR 18 января 2024 11:43
Всё вроде бы ничего, НО, где мод v4, непонятно...
0
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